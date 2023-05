Monfils verletzt - Zverev wieder auf Hauptplatz in Paris

Frankreichs Tennis-Profi Gael Monfils hat bei den French Open eine verletzungsbedingte Absage bekannt gegeben. © Aurelien Morissard/AP

Alexander Zverev spielt durch die kurzfristige Absage des Franzosen Gaël Monfils sein Zweitrundenmatch bei den French Open am Donnerstagabend auf dem Court Philipp-Chatrier.

Paris - Damit absolviert der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger gegen den Slowaken Alex Molcan erstmals wieder ein Spiel auf dem größten Platz in Paris, auf dem er sich vor einem Jahr im Halbfinale gegen Rafael Nadal auf Spanien schwer am Knöchel verletzt hatte.

Ursprünglich sollte das Spiel im drittgrößten Stadion - dem Court Simonne-Mathieu - stattfinden. Die Partie wird nicht vor 20.15 Uhr starten, wie die Organisatoren am späten Mittwochabend weiter mitteilten.

Nach seinem spektakulären Fünf-Satz-Sieg in der ersten Runde kann Monfils nicht mehr zu seinem zweiten Spiel bei dem Sandplatzklassiker in Paris gegen den Dänen Holger Rune antreten. Der 36-Jährige gab seine verletzungsbedingte Absage am späten Mittwochabend bei einer Pressekonferenz im Stade Roland Garros bekannt. dpa