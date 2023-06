Nach Geburt der Tochter: Kerber verrät Comeback-Pläne

Von: Sascha Mehr

Tennis-Ass Angelique Kerber steht nach ihrer Babypause wieder auf dem Platz und verrät die Pläne für ihr Comeback auf der WTA-Tour.

Bad Homburg – In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden um Angelique Kerber, die ehemalige Nummer eins im Damen-Tennis. Die 35-Jährige brachte im Februar dieses Jahres ihre Tochter zur Welt und will nun ein Comeback auf der WTA-Tour starten. Beim Grand Slam in Wimbledon wird sie dieses Jahr aber noch fehlen.

Angelique Kerber Geboren: 18. Januar 1988 Nationalität: Deutschland Sportart: Tennis

Angelique Kerber verkündet Comeback-Pläne

„Ich habe in Bad Homburg das erste Mal auf Rasen wieder ein paar Bälle geschlagen, das war ein mega Gefühl. In Wimbledon dieses Jahr als Spielerin nicht dabei zu sein, ist ein komisches Gefühl. Ganz fehlen werde ich aber nicht. Ab dem Halbfinale bin ich für Termine vor Ort, und schaue mir natürlich auch die Matches an“, sagte sie im Interview mit der Sport Bild.

„Ich trainiere schon wieder, vor allem viel Fitness in der Anfangsphase, um meinen Körper wieder an die Trainingsbelastung zu gewöhnen. In Polen, in meiner Akademie, habe ich aber auch schon ein paar Bälle geschlagen. Jetzt in Bad Homburg habe ich zum ersten Mal eine intensivere Einheit absolviert, über eine Stunde gespielt“, gibt Kerber einen Einblick in ihren Trainingsalltag.

Angelique Kerber feiert ihr Comeback. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Wieder Turniere auf der WTA-Tour spielen will sie dann 2024: „Ich werde mit Beginn der neuen Saison zurückkehren, mit dem klaren Ziel, die Australian Open 2024 zu spielen. Dazu gehören auch die Vorbereitungsturniere im Januar in Australien, vielleicht auch der United Cup für Deutschland. Der Wiedereinstieg beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne wäre ein Traum.“

Angelique Kerber will zurück in die Weltspitze

Bei der Zielsetzung hält sich die 35-Jährige zurück, sie will aber um Siege spielen auf Top-Niveau. „Ich habe hohe Ansprüche an mich, das hat sich nicht geändert. Auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, wie lange der Weg zurück sein kann. Ich will nicht nur zurückkommen, um mitzuspielen. Das wäre die falsche Einstellung, ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Deshalb lasse ich mir auch jetzt die Zeit, um fit zu werden“, sagte Kerber zur Sport Bild.

„Ich könnte Wimbledon und die US Open wahrscheinlich auch schon dieses Jahr spielen, aber eben nicht auf dem Level, wie ich mir das vorstelle. Das Ziel sind die Grand-Slam-Turniere, darauf arbeite ich hin. Dazu natürlich auch Olympia 2024 in Paris“, so die ehemalige Nummer eins weiter, die bis Ende des Jahres Zeit hat, sich für ihr Comeback 2024 in Form zu bringen. (smr)