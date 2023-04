Nadal muss weiter pausieren: Keine Teilnahme in Monte Carlo

Rafael Nadal musste seine Teilnahme beim Turnier in Monte Carlo verletzungsbedingt absagen. © Mark Baker/dpa

Tennis-Superstar Rafael Nadal muss weiter pausieren. Der 36 Jahre alte Spanier wird nicht beim ATP Masters 1000 in Monte-Carlo vom 8. bis 16. April antreten.

Monte-Carlo - „Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen“, schrieb Nadal bei Twitter. „Ich kann an einem der wichtigsten Turniere meiner Karriere nicht teilnehmen.“

Nadal hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger noch immer. Zuletzt rutschte Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top Ten der Weltrangliste. Er setze seine Vorbereitung fort in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, schrieb Nadal noch zu seiner Absage. dpa