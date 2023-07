Schwere Vorwürfe gegen Alexander Zverev: Jetzt bricht der Tennis-Star sein Schweigen

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Alexander Zverev hat sich öffentlich zu den Anschuldigungen, die jüngst gegen ihn erhoben wurden, geäußert. Dabei wurde er deutlich.

Hamburg – Wirbel um Alexander Zverev: Gegen das deutsche Tennis-Ass gab es zuletzt heftige Vorwürfe. Nun hat sich der Olympiasieger erstmals zu den Schlagzeilen in der Öffentlichkeit geäußert.

Alexander Zverev Geboren: 20. April 1997 (Alter 26 Jahre), Hamburg Größter Erfolg: Olympiasieger 2021

Schwere Vorwürfe gegen Alexander Zverev: Jetzt bricht der Tennis-Star sein Schweigen

Der 26-Jährige sagte bei einer Pressekonferenz rund um das ATP-Turnier in seiner Geburtsstadt Hamburg: „Von meiner Seite aus: Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Mehr werde ich dazu auch nicht sagen“. Zuerst hatte RTL über den Fall berichtet.

Was war passiert? Die Staatsanwaltschaft Berlin hat am 7. Juli beim Amtsgericht Tiergarten den Erlass eines Strafbefehls gegen den 26-Jährigen beantragt, wie das Gericht der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ihm werde Körperverletzung zur Last gelegt. Details zu den Vorwürfen nannte das Gericht nicht. Bei der mutmaßlich geschädigten Person handelt es sich um Zverevs Ex-Partnerin Brenda Patea. Ihr Management erklärte in einer Mitteilung, sie habe keine finanziellen Forderungen gegen Zverev gestellt.

Vorwürfe gegen Zverev: Entscheidungsvorschlag der Staatsanwaltschaft

Das Amtsgericht Tiergarten wies in einer Mitteilung ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung für Zverev hin. „Das Gericht hat nun anhand der Aktenlage darüber zu entscheiden, ob es den hinreichenden Tatverdacht bejaht und die Einschätzung der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Würdigung und zur beantragten Strafhöhe teilt“, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Es handelt sich also nicht um ein Urteil, sondern um einen Entscheidungsvorschlag der Staatsanwaltschaft. Wie hoch die beantragte Strafe ist, blieb offen.

Sollte das Gericht den Strafbefehl erlassen, wird er Zverev oder seiner Verteidigung förmlich zugestellt. Danach bleiben zwei Wochen Zeit für einen Einspruch. Sollte Einspruch eingelegt werden, gibt es eine Hauptverhandlung.

Alexander Zverev schied in Wimbledon in der dritten Runde aus. © USA TODAY Network / Imago

Alexander Zverev spielt sein Heimturnier in Hamburg

Lokalmatador Zverev greift bei dem mit 630.000 Euro dotierten ATP-Turnier erstmals am Dienstag (25. Juli) ins sportliche Geschehen ein. Zverev trifft in seinem Auftaktmatch zum dritten Mal binnen weniger Wochen auf den Slowaken Alex Molcan. Sowohl bei den French Open in Paris als auch in der vergangenen Woche im schwedischen Bastad hatte der an Nummer vier gesetzte Profi die Oberhand behalten.

Sollte der Weltranglisten-19. erneut siegreich bleiben, käme es zu einem deutschen Duell gegen den Nürnberger Maximilian Marterer oder Rudolf Molleker aus Berlin, beide stehen per Wildcard in der ersten Runde. Möglicher Gegner Zverevs im Halbfinale könnte der topgesetzte Norweger Casper Ruud sein.

Zverev über Rothenbaum: „Dieses Turnier wird immer ein Stück Heimat bleiben“

Zverev schlägt erstmals seit 2019 wieder am Rothenbaum auf. Seinerzeit hatte er ebenso wie bei seinem Debüt als 17-Jähriger 2014 die Vorschlussrunde erreicht: „Dieses Turnier wird immer ein Stück Heimat bleiben. Schließlich bin ich quasi um die Ecke aufgewachsen.“

Noch vor seinem ersten Match auf dem Centre Court stand der Tennisprofi für ein Meet and Greet seiner Alexander-Zverev-Foundation zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit den Asklepios-Kliniken wurden 25 am Diabetes Typ 1 erkrankte Kinder auf die Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum eingeladen. Zverev leidet selbst seit Kindertagen an dieser unheilbaren Krankheit. (akl/dpa/sid)