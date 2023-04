Niemeier scheidet in Stuttgart gegen Wimbledonsiegerin aus

Teilen

Schied in Stuttgart aus: Jule Niemeier. © Marijan Murat/dpa

Jule Niemeier hat beim hochklassig besetzten Tennis-Sandplatzturnier in Stuttgart eine Auftakt-Überraschung verpasst. Die 23 Jahre alte Dortmunderin musste sich in ihrem Erstrundenmatch trotz einer guten Leistung der Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan 5:7, 3:6 geschlagen geben.

Stuttgart - Den ersten Satz hielt die deutsche Nummer eins lange offen und gewann bis zum 5:6 ihre Aufschlagspiele gegen die gleichaltrige Weltranglisten-Siebte. Dann streute sie zu viele unerzwungene Fehler ein und überließ den ersten Satz der favorisierten Kasachin.

Der Satzrückstand schien Niemeier jedoch zunächst nicht zu verunsichern. Aggressiv und mit einem Break startete sie in den zweiten Satz. Eine 4:1-Führung war möglich, doch die Weltranglisten-65. gab zum 3:3 erstmals im zweiten Durchgang ihren Aufschlag ab und gewann anschließend kein Spiel mehr.

Maria als Hoffnungsträgerin

Für Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier, dank einer Wildcard im Hauptfeld, war es auf der WTA-Tour die sechste Auftaktniederlage nacheinander. Am Wochenende hatte sie mit einem Sieg im Einzel zum Erfolg des deutschen Teams im Billie Jean King Cup gegen Brasilien beigetragen, für das WTA-Turnier erwischte sie dann ein schweres Los.

Tatjana Maria bleibt jetzt die einzige deutsche Hoffnungsträgerin im Achtelfinale. Die 35 Jahre alte Schwäbin spielt am Donnerstag (nicht vor 18.30 Uhr/Eurosport) gegen die an Position vier gesetzte Französin Caroline Garcia um den Viertelfinaleinzug. Für die Hamburger Qualifikantin Tamara Korpatsch war in der ersten Runde Schluss gewesen. dpa