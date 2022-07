Niemeier: Titel bei European Open nicht der Anspruch

Dämpft den Erwartungsdruck: Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Jule Niemeier wehrt sich bei ihrem ersten Heim-Turnier seit der überraschenden Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon gegen zu große Erwartungen.

Hamburg - „Dadurch, dass die letzten Wochen sehr intensiv für mich waren und ich viele Körner gelassen habe, komme ich nicht mit dem Anspruch hier her, das Turnier zu gewinnen“, sagte die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Dortmund. „Auch wenn ich letztes Jahr hier im Halbfinale gespielt habe.“

Niemeier hatte in Wimbledon mit dem Einzug ins Viertelfinale den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Sie war in der Runde der besten Acht gegen Tatjana Maria ausgeschieden. „Ich versuche jetzt einfach, den Schwung mitzunehmen und mir nicht zu viele Gedanken zu machen“, sagte die in Hamburg ungesetzte Niemeier.

Beim Sandplatzturnier am Rothenbaum trifft sie in der ersten Runde auf die Schweizerin Joanne Zuger. Beim WTA-Turnier in Lausanne hatte sie in der vergangenen Woche ebenfalls die Runde der besten Acht erreicht. dpa