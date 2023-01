Djokovic liefert Skandal in Australien – erst Selfie mit rechtsnationaler Flagge, dann will er Fans rauswerfen

Von: Stefan Schmid

Teilen

Novak Djokovic links, mit rechtsnationaler Flagge in Adelaide. Rechts die betrunkenen Fans, die den Serben bei der Australian Open nervten. © Collage: Stefan Schmid, Bild links: Twitter/@brezaleksandar, Bild rechts: IMAGO/Shutterstock

Novak Djokovic legt sich in der zweiten Runde der Australian Open mit Fans an. Wenige Tage, nachdem er mit einer rechtsgerichteten Fahne posiert hatte.

Melbourne/Adelaide – In der zweiten Runde der Australian Open besiegt Novak Djokovic den Franzosen Enzo Couacaud und zieht damit in die dritte Runde des Turniers ein. Doch für wesentlich mehr Schlagzeilen als die sportlichen Geschehnisse sorgten die Vorgänge neben dem Platz, über die sich der serbische Tennisspieler lauthals beschwerte. Nur wenige Tage davor trat Djokovic bei dem Turnier Adelaide International an, einem wesentlich kleineren Turnier. Wohl auch aufgrund des dort deutlich geringeren Medienaufkommens blieb ein Djokovic-Selfie mit rechtsnationaler Fahne im Hintergrund lange Zeit unentdeckt.

Australian Open: Djokovic lässt betrunkene Fans rausschmeißen

Sportlich lief für Novak Djokovic in der zweiten Runde der Australian Open beinahe alles wie geschmiert. Auch wenn der Serbe seinen Satzverlust im Turnier verbuchen musste, konnte er am Ende mit 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0 gegen Enzo Couacaud gewinnen. Mehr Probleme hatte Djokovic da schon mit einer Gruppe betrunkener Zuschauer, die im rot-weißen „Wo ist Walter?“-Outfit für eine Vielzahl von Zwischenrufen verantwortlich waren.

Sichtlich entnervt beschwerte sich Djokovic dann im vierten Satz beim Schiedsrichter und forderte den Rausschmiss der störenden Zuschauer. „Der Junge ist komplett betrunken, vom ersten Punkt an wollte er mich provozieren. Er ist nicht hier, um Tennis zu schauen. Er will nur in meinen Kopf kommen“, so der 21-malige Grand-Slam-Turniergewinner. Kurz darauf wurde dem Wunsch des Serben entsprochen und die betrunkenen Zuschauer von den Ordnern hinausbegleitet.

Nach Sieg bei Adelaide International: Djokovic posiert mit rechtsnationaler Flagge

Im Vergleich dazu, was sich aber Djokovic selbst am 8. Januar geleistet hat, dürften die Betrunkenen allerdings wie Heilige erscheinen. Der 35-Jährige trat im Finale der ersten Woche des Turniers Adelaide International gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda an und konnte sich gegen diesen auch den Titel sichern. Nach der Siegerehrung und abseits der Kameras der Journalisten trug sich dann aber der eigentliche Aufreger zu: Djokovic schoss ein Selfie mit Fans, die eine Fahne der serbischen Tschetnik präsentierten. Das Bild wurde vom Journalisten Aleksandar Brezar auf Twitter geteilt, fand bislang aber wenig Aufmerksamkeit.

Die Tschetnik waren vor allem im Zweiten Weltkrieg eine Gruppierung von Milizen auf dem Balkan, die sich dem serbischen Nationalismus verschrieben hatte und unter der Führung von Dragoljub Mihailović mehrere Kriegsverbrechen an Zivilisten verübten. Während der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre fanden der Name und die Symbole der Tschetnik bei serbischen Freischärlern erneut Verwendung. Unter ihnen einige, die sich später unter anderem wegen Völkermord verantworten mussten. Nicht nur aus historischer Perspektive, sondern auch im heutigen Kontext, steht die Flagge für ein nationalistisches großserbisches Reich.

Djokovic posiert mit Schriftzug des nationalistischen Großserbiens

Auf der Fahne, mit der Djokovic posiert, sind zwei Schriftzüge zu sehen, die das Wappen des heutigen Serbiens umrahmen. Das heutige Wappen stellt dabei einen Unterschied zur ursprünglichen Tschetnik-Flagge dar. Denn diese zeigte einen Totenkopf, der sehr an die nationalsozialistische Waffen-SS erinnert. Die Schrift hingegen ist die gleiche, wie auf den „originalen“ Flaggen, derer es jedoch auch zwei verschiedene Spielarten gibt.

Novak Djokovic posiert vor der rechtsnationalen Tschetnik-Flagge. © Twitter/@brezaleksandar

Oben auf dem Foto mit Djokovic steht in kyrillischer Schrift „Mit Glauben in Gott“ und unter dem Wappen der Schriftzug „Für König und Vaterland“. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass es verschiedene Ausführungen der Flagge gibt, bei denen einer der Schriftzüge gegen den Satz „Freiheit oder Tod“ ausgetauscht ist.

Fotos geben Aufschluss über Echtheit des brisanten Djokovic-Selfies

Selbstverständlich wäre es möglich, dass das gepostete Foto nicht der Wahrheit entspricht oder manipuliert wurde. Doch verschiedene Hinweise legen den Schluss der Echtheit nahe. Sowohl das blaugrüne Dach (im Foto unten in der linken oberen Ecke zu sehen) als auch die Struktur der schwarzen Wand hinter Djokovic entsprechen den Gegebenheiten im Memorial Drive Tennis Centre in Adelaide, wo Djokovic am 8. Januar auf Sebastian Korda getroffen ist. Darüber hinaus trug Djokovic einen identisch aussehenden roten Pullover bei der Siegerehrung in Adelaide.

Das Memorial Drive Tennis Centre in Adelaide am 8. Januar und Novak Djokovic bei der Siegerehrung beim Adelaide International Turnier. © Collage: Stefan Schmid, Beide Bilder: IMAGO / AAP

Es ist nicht der erste Skandal, den der serbische Tennisprofi mit diesem Foto hinlegt, es dürfte aber eine Bestätigung für all diejenigen sein, die Djokovic schon länger einer rechtsnationale Gesinnung unterstellen. Der Serbe, der letztes Jahr erst gar nicht erst nach Australien einreisen durfte, könnte seine Auftritte in Down Under also bald bereuen. (sch)