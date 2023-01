Wutausbruch im Video: Djokovic wirft eigenen Bruder bei ATP-Finale aus dem Stadion

Von: Antonio José Riether

Wieder einmal geriet Novak Djokovic in Australien in den Fokus. Der Tennis-Star warf während des ATP-Finals in Adelaide seinen Bruder aus dem Stadion.

Adelaide - Vor den diesjährigen Australian Open zeigte sich Tennis-Superstar Novak Djokovic zwar wieder in guter Form und gewann das Finale des ATP-Turniers in Down Under. Beim Endspiel im australischen Adelaide leistete er sich allerdings wieder eine unschöne Aktion, diesmal warf der Serbe aufgrund eines eigenen Ausrasters sogar seinen eigenen Bruder aus dem Stadion. Im Nachgang äußerte ich der 35-Jährige reumütig zu seinem Wutausbruch.

Novak Djokovic Geboren: 22. Mai 1987 in Belgrad (Serbien) Grand-Slam-Siege (Einzel): 21 Australian-Open-Siege (Einzel): 9 Karrieretitel:\t92

Novak Djokovic: Tennis-Superstar fordert eigene Trainerbox zum Verlassen des Stadions auf

Nachdem Djokovic am Samstag bereits in zwei Sätzen das Halbfinale gegen Daniil Medvedev gewonnen hatte, stand bereits tags darauf das Finale gegen den 22-jährigen Sebastian Korda an. Der US-Amerikaner, dessen Vater Petr Korda im Jahr 1998 bereits die Australian Open gewinnen konnte, hielt im finalen Match gegen den 21-fachen Grand-Slam-Sieger Djokovic gut dagegen.

Mit 6:7 musste der „Djoker“ den ersten Satz an Korda abgeben und zeigte sich daraufhin enorm gefrustet. Seinen Ärger ließ die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste sofort an seiner eigenen Box aus. So rief er seiner Entourage in der Trainerbox wütend etwas zu und forderte zwei Personen – darunter seinen Bruder Marko – auf, die Arena zu verlassen. Das zeigen Videoaufnahmen des Matches.

Novak Djokovic entschuldigt sich bei seinem Bruder: „Weiß zu schätzen, dass du gekommen bist“

Der 31-jährige ehemalige Tennis-Profi tauchte nach der forschen Zurechtweisung seines älteren Bruders nicht mehr in der Trainerbox auf. Erst nach der Partie, die Djokovic dank zweier gewonnener Sätze noch für sich entscheiden konnte (6:7, 7:6, 6:4), äußerte sich der neunmalige Australian-Open-Sieger zu dem Vorfall.

„Ich möchte meinem Team dafür danken, wie es mit mir umgegangen ist und mich heute in guten und schlechten Zeiten toleriert hat“, wurde der Belgrader bei der anschließenden Pressekonferenz zitiert. „Mein Bruder Marko war auch hier. Ich sehe ihn nicht so oft. Also, ich weiß es zu schätzen, dass du hergekommen bist, Marko. Ich liebe dich“, meinte Djokovic bezüglich des Familienbesuchs.

Novak Djokovic: In Australien kann er mit Rafael Nadal gleichziehen

Mit dem Sieg in Adelaide feierte Djokovic gleichzeitig seinen 92. Titel auf der ATP-Tour und zog somit mit Rafael Nadal gleich. Bei den Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne starten, hat der aktuelle Weltranglistenfünfte ebenfalls die Chance, mit dem Spanier gleichzuziehen. Bislang sammelte Djokovic 21 Major-Titel, Nadal steht aktuell bei 22.

Anders als im vergangenen Jahr sollte der serbische Tennis-Star keine Probleme mit der Einreise haben. Anfang 2022 wurde Djokovic aufgrund seines ungeklärten Impfstatus die Einreise nach Australien untersagt und sein Visum für ungültig erklärt. Nach einer Zwangsquarantäne im Hotel und mehreren Gerichtsterminen wurde er einen Tag vor dem Turnierstart ausgewiesen. (ajr)