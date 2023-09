Ostapenko kritisiert „seltsame“ Ansetzung bei US Open

Teilen

Jelena Ostapenko übt Kritik an der Ansetzung bei den US Open. © Manu Fernandez/AP/dpa

Jelena Ostapenko verliert bei den US Open mittags gegen US-Star Coco Gauff. Die Lettin schimpft anschließend über die Startzeit.

New York - Tennisspielerin Jelena Ostapenko hat die Organisatoren der US Open für die Ansetzung ihres Viertelfinales gegen den amerikanischen Publikumsliebling Coco Gauff kritisiert.

„Als ich den Spielplan gesehen habe, war ich etwas überrascht und das nicht auf eine gute Art“, sagte die 29 Jahre alte Lettin nach dem 0:6, 2:6 am Dienstag. „Als ich gesehen habe, dass ich das erste Match spiele, habe ich gesagt: Wow, das ist eine seltsame Ansetzung.“

Verständnis von Gauff

Ostapenko hatte im Achtelfinale die Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen überraschend in drei Sätzen bezwungen, die Partie war kurz vor Mitternacht am späten Sonntagabend beendet. Das Duell mit Gauff begann anderthalb Tage später um 12.00 Uhr (Ortszeit) in der Mittagshitze von New York.

„Der Spielplan war besser für sie, weil sie viel früher an dem Tag gespielt hatte als ich in der Nightsession“, klagte Ostapenko. Ihr sei direkt nach ihrem Achtelfinale zunächst gesagt worden, dass sie erneut am späten Abend gegen Gauff spielen solle.

Grand-Slam-Turniere seien hart, sagte Gauff und äußerte Verständnis für ihre Gegnerin. Ansetzungen würden definitiv eine Rolle spielen, vor allem auch mental. dpa