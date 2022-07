Petkovic in Hamburg im Achtelfinale - Talente ausgeschieden

Andrea Petkovic setzte sich in ihrem Erstrunden-Match gegen Tamara Korpatsch durch. © Frank Molter/dpa

Andrea Petkovic hat als erste deutsche Tennisspielerin bei den European Open in Hamburg das Achtelfinale erreicht. Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin bezwang die Kaltenkirchenerin Tamara Korpatsch (27) in der ersten Runde in 80 Minuten souverän mit 6:3, 6:3.

Hamburg - In der Runde der besten 16 bekommt es die an Nummer acht gesetzte Petkovic nun mit der Japanerin Misaki Doi zu tun.

Zuvor waren die Nachwuchs-Hoffnungen Eva Lys und Marko Topo ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Lys musste sich der Argentinierin Maria Carle am Montag in 2:28 Stunden mit 5:7, 6:3, 2:6 geschlagen geben. Die Hamburgerin zeigte sich zu inkonstant, um erstmals am Rothenbaum das Achtelfinale zu erreichen.

Eva Lys unterlag der Argentinierin Maria Carle in drei Sätzen. © Frank Molter/dpa

Der 18 Jahre alte Qualifikant Topo unterlag zuvor in seiner Auftaktpartie dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Der Münchner trat in der Vergangenheit für Serbien an und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland.

Insgesamt stehen bei den Sandplatz-Turnieren der ATP und WTA elf deutsche Profis im Hauptfeld. Erstmals seit 1978 treten wieder Herren und Damen parallel am Rothenbaum an. dpa