Rafael Nadal im Aufbautraining auf Mallorca

Teilen

Rafael Nadal gibt in seiner Tennis-Akademie eine Pressekonferenz. © Clara Margais/dpa

In Wimbledon fehlt Rafael Nadal. Auch den Rest des Jahres wird er nicht mehr spielen. Doch 2024 will der Spanier wieder da sein. Dafür schuftet er auf Mallorca.

Mallorca - Während in Wimbledon die entscheidende Turnierphase anbricht, schuftet der verletzte Rafael Nadal auf Mallorca an seinem Comeback. „Er arbeitet im physischen Bereich, kann aber noch kein Tennistraining machen, weil der Doktor ihm davon abgeraten hat“, sagte Nadals Onkel Toni Nadal in einem Interview des Online-Portals „Clay“. Nadal müsse seine Hüftprobleme erst voll auskuriert haben. „In rund einem Monat wird er in der Lage sein, wieder auf dem Tennisplatz zu trainieren.“

Nadal hat sein letztes Match im Januar bei den Australian Open bestritten. Seitdem muss er wegen der Hüftverletzung pausieren. Anfang Mai kündigte der 37-Jährige an, erst im kommenden Jahr auf die Tour zurückzukehren. 2024 soll dann das Abschiedsjahr des 22-maligen Grand-Slam-Turnier-Champions werden. dpa