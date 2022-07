Riss im Bauchmuskel: Nadal zieht für Halbfinale zurück

Rafael Nadal muss wegen einer Bauchmuskelverletzung vor dem Halbfinale gegen Nick Kyrgios zurückziehen. © John Walton/PA Wire/dpa

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal tritt wegen einer Verletzung nicht zu seinem Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios am Freitag in Wimbledon an. Diese Entscheidung teilte der 36 Jahre alte Tennisprofi bei einer Pressekonferenz mit.

London - „Ich habe einen Riss im Bauchmuskel“, sagte der Spanier. „Ich habe den ganzen Tag über meine Entscheidung nachgedacht, aber es macht keinen Sinn, anzutreten.“ Er fühle sich „sehr traurig“. Er könne nicht zu viel riskieren und „zwei, drei Monate aussetzen“.

Der 36 Jahre alte Spanier hatte sich bereits bei seinem Fünf-Satz-Sieg im Viertelfinale gegen den Amerikaner Taylor Fritz wegen der Verletzung behandeln lassen und entzündungshemmende Medikamente und Schmerzmittel erhalten. Mit dem Rückzug ist die Chance auf das Traum-Finale gegen Titelverteidiger Novak Djokovic und den ersten Grand Slam im Herren-Tennis seit 53 Jahren vorbei. Es fehlten nur noch zwei Siege in Wimbledon und ein Triumph bei den US Open, um wie zuletzt Rod Laver 1969 alle vier großen Titel des Jahres zu holen. dpa