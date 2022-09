Der Basler Balljunge tritt ab - „Die Tenniswelt wird ohne dich nie wieder dieselbe sein“

Von: Marius Epp

Teilen

Roger Federer hängt das Tennis-Racket an den Nagel. Sportler aus der ganzen Welt verneigen sich vor einem der Größten aller Zeiten.

Valbella/Schweiz - Eigentlich kommt das Karriereende eines 41-Jährigen nicht überraschend, irgendwie ist es das am Ende doch. Schließlich war Roger Federer wild entschlossen, noch einmal in seinem „Wohnzimmer“ Wimbledon anzutreten. Doch sein 41-jähriger Körper machte ihm einen Strich durch die Rechnung - letztlich gab es nur eine vernünftige Konsequenz: das Karriereende.

Wenn eine Legende aufhört, ist das Echo in der Regel groß. So auch beim Schweizer, der den Tennissport über Jahrzehnte geprägt hat. Wenige Sportler waren so beliebt wie Federer. Juan Martin del Potro war einer der ersten, die auf Federers Rücktritt reagierten. „Ich liebe dich, Roger. Die Tenniswelt wird ohne dich nie wieder dieselbe sein“, schrieb der langjährige Rivale und übertreibt dabei nicht.

Roger Federer verlässt die Tennis-Bühne - „Ich war ein kleiner Balljunge in Basel“

Selbst bleibt Federer in seinem Statement bescheiden - wie man ihn kennt. „Als meine Liebe zum Tennis entfacht wurde, war ich ein kleiner Balljunge in Basel. Dann habe ich angefangen, zu träumen.“

Auch sein größter Widersacher Rafael Nadal meldete sich mit emotionalen Abschiedsworten. „Lieber Roger, mein Freund und Rivale. Ich wünschte mir, dieser Tag wäre nie gekommen. Für mich und den Sport ist es ein trauriger Tag.“

Roger Federer (r.) und Rafael Nadal haben sich unzählige Male bekämpft - der Respekt ist dabei nie verloren gegangen. © ADRIAN DENNIS/AFP

Wir haben weitere Reaktionen aus der Welt des Sports gesammelt.

Reaktionen zum Federer-Karriereende: „Roger ist der Champion der Champions“

Roger Federer ist der Champion der Champions. Er hat das kompletteste Spiel seiner Generation und eroberte die Herzen der Sportfans auf der ganzen Welt.

Lebende Legende. Danke für die unzähligen Erinnerungen.

Ein Vorbild für mich und so viele andere. Es war ein Privileg, den Platz mit dir teilen zu dürfen.

Danke für all die Momente und Erinnerungen und für das, was du in den letzten zwei Jahrzehnten für das Tennis gemacht hast.

Danke dafür, dass du mehr für das Tennis getan hast als jeder andere.

(epp)