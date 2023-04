Rune ohne Angst vor Djokovic: „Will Grand Slam gewinnen“

Tennisprofi Holger Rune in Aktion. In München ist der Däne in diesem Jahr an Nummer 1 gesetzt. © Sven Hoppe/dpa

Der ambitionierte Tennisprofi Holger Rune hat sich für den Rest der Saison hohe Ziele gesetzt und glaubt an einen Titel bei einem der ganz großen Turniere. „Ich will ein Grand Slam gewinnen. Alles, was ich die nächsten Wochen mache, ist darauf ausgerichtet, um bei den French Open mein bestes Tennis zu spielen“, sagte der 19 Jahre alte Däne beim Sandplatzturnier in München.

München - Bei einem der vier größten Tennisturniere der Welt war Rune bislang nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Spätestens durch seinen Finaleinzug beim Masters-Event vergangene Woche in Monte-Carlo hat sich der Teenager in den Mitfavoritenkreis für die French Open gespielt.

Vor großen Namen wie Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz hat Rune keine Angst mehr. „Ich habe schon bewiesen, dass ich sie schlagen kann. Allerdings haben sie auf höchstem Level schon viel öfter als ich Top-Leistungen abgerufen“, erkannte der Titelverteidiger von München an.

Seit vergangenem Jahr gehört Rune zu den besten Spielern der Welt. Drei Titel konnte er 2022 gewinnen, in der Weltrangliste steht der Youngster mittlerweile auf Platz sieben - Tendenz steigend. „Ich spiele dieses Jahr noch konstanter. Es geht alles in die richtige Richtung und ich bin sehr glücklich, wie ich mich entwickelt habe“, befand Rune. dpa