Chronische Schmerzen im Fuß: Rafael Nadal unterzieht sich Radiofrequenztherapie

Teilen

Rafael Nadal © IMAGO/Juergen Hasenkopf

Nach seinem 14. Sieg bei den French Open hat sich Rafael Nadal seinen chronischen Fußschmerzen gewidmet.

Barcelona - Nur zwei Tage nach seinem 14. Sieg bei den French Open in Paris hat sich Tennis-Superstar Rafael Nadal in seiner spanischen Heimat um seine chronischen Schmerzen am linken Fuß gekümmert. Der 36-jährige habe sich am Dienstag in Barcelona einer pulsierten Radiofrequenztherapie unterzogen, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf Kreise des Betreuerteams von Nadal. Die betroffenen Fußnerven würden mit dieser Behandlung betäubt und könnten den Schmerzreiz nicht mehr zum Gehirn weiterleiten, hieß es.

Der Spanier hatte sich in Paris vor jedem seiner sieben Spiele Spritzen gegen die Beschwerden verpassen lassen. Er verriet auch, dass er während des gesamten Turniers im Bois de Boulogne entzündungshemmende Mittel genommen habe. Das könne aber keine Dauerlösung sein, betonte er. Bei dem in gut drei Wochen beginnenden Turnier in Wimbledon will Nadal das Prozedere von Paris auf keinen Fall wiederholen. Seine Teilnahme am Rasen-Klassiker ist daher weiterhin fraglich.

Nach der Behandlung in Barcelona flog Nadal derweil den Angaben zufolge sofort nach Hause. In mallorquinischen Manacor wolle er sich zunächst drei oder vier Tage von den Pariser Strapazen erholen. Anschließend wolle er das Training wieder aufnehmen - aber nur, wenn die in Barcelona durchgeführte Therapie bis dahin angeschlagen haben sollte. Eine Rückkehr nach Barcelona für eine zweite Therapiesitzung kommende Woche werde nicht ausgeschlossen, hieß es. (dpa)