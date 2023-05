Serena Williams mit Baby-Bauch bei Met-Gala

Serena Williams bei der Eröffnung der Ausstellung „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ im New Yorker Metropolitan Museum of Art. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Serena Williams hat am Rande der Met-Gala in New York ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin postete am Montag (Ortszeit) bei Instagram Fotos von ihrem Mann und sich in ihrem Gala-Outfit und schrieb dazu: „Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met-Gala eingeladen hat.“

New York - Auf einigen der Fotos hat sie zudem ihre Hände so positioniert, dass diese ihren Baby-Bauch unter dem schwarzen Kleid betonen. „Wir sind zu dritt hier, unser Neuzugang“, sagte Williams. „Es geht mir gut. Ich kann atmen und aufhören, mich zu verstecken.“

Williams, die ihre Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, hat seit 2017 bereits eine Tochte dpa