Siegemund erste deutsche Siegerin im Doppel-Finale

Haben das Doppel-Finale im mexikanischen Cancun gewonnen: Laura Siegemund (r) und Vera Swonarewa. © Frank Franklin Ii/AP/dpa/Archivbild

Claudia Kohde-Kilsch hatte einst bei den WTA Finals mehrmals im Doppel-Finale gestanden, aber nie gewonnen. Das schaffte nun Laura Siegemund.

Cancun - Tennisspielerin Laura Siegemund hat als erste Deutsche im Doppel-Wettbewerb bei den WTA Finals triumphiert.

Die 35 Jahre alte Schwäbin siegte im mexikanischen Cancun gemeinsam mit der Russin Vera Swonarewa im Finale gegen Nicole Melichar-Martinez und Ellen Perez aus den USA und Australien mit 6:4, 6:4. Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse in Cancun musste das Endspiel einen Tag später als geplant ausgetragen werden.

Siegemund war bei ihrer Premieren-Teilnahme an den WTA Finals erste deutsche Endspiel-Teilnehmerin im Doppel-Wettbewerb seit 36 Jahren. Claudia Kohde-Kilsch hatte zwischen 1985 und 1987 mit Helena Sukova sowie 1983 mit Eva Pfaff im Endspiel gestanden, aber immer verloren.

Auch das Einzelfinale fand erst am Montag statt. Iga Swiatek gewann klar 6:1, 6:0 gegen Jessica Pegula aus den USA. Die 22 Jahre alte Polin holte damit erstmals den Titel bei den WTA Finals und eroberte auch Position eins in der Weltrangliste zurück. Swiatek hat ihre letzten elf Tennis-Matches in diesem Jahr gewonnen. dpa