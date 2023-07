Souveräner Auftaktsieg für Zverev - Lys überrascht

Turnier in Hamburg

Alexander Zverev gewann sein Auftaktmatch in Hamburg glatt in zwei Sätzen.

Alexander Zverev hat bei seinem Heim-Turnier in Hamburg locker das Achtelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann sein Auftaktspiel gegen den Slowaken Alex Molcan klar mit 6:0, 6:3. Der 26-Jährige verwandelte nach nur 61 Minuten seinen ersten Matchball.

Hamburg - In der Runde der besten 16 geht es für Zverev nun im deutschen Duell gegen Maximilian Marterer. Beim Aufeinandertreffen zweier Wild-Card-Starter setzte sich Marterer mit 7:6 (7:2), 6:2 gegen Rudolf Molleker durch.

„Man sieht das in anderen Sportarten, im Fußball und im Basketball, dass man sich zu Hause einfach wohler fühlt, einen Vorteil hat, das habe ich heute gemerkt“, schwärmte Zverev unter dem Jubel der Zuschauer auf dem Centre Court. „Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin in Hamburg. Hoffentlich werden wir alle eine schöne Woche haben.“

Für Zverev war es bereits der dritte Sieg über den Weltranglisten-118. Molcan binnen knapp zwei Monaten. Am Rothenbaum war der gebürtige Hamburger bislang nicht über das Halbfinale hinausgekommen, er ist erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt am Start. Den bislang letzten deutschen Turniersieg in der Männer-Konkurrenz von Hamburg hatte Michael Stich vor 30 Jahren gefeiert.

Lys überraschend weiter

Zuvor hatte Eva Lys zum Auftakt eine Überraschung geschafft. Die 21-Jährige setzte sich gegen die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif mit 6:1, 6:1 durch und erreichte als vierte deutsche Spielerin das Achtelfinale. „Das war heute das perfekte Auftaktspiel. Ich habe unglaublich gut gespielt, unglaublich mutig“, schwärmte Lys. „Ich kann das erste Mal seit Langem sagen, dass das ein 'Zehn-von-Zehn-Match' war.“

Steht in Hamburg überraschend im Achtelfinale: Evy Lys.

Vor ihrem Heimpublikum überzeugte die Hamburgerin auf dem Centre Court von Beginn an und verwandelte nach 1:29 Stunden ihren ersten Matchball. Die Weltranglisten-167. Lys feierte ihren ersten Sieg bei der Sandplatz-Veranstaltung am Rothenbaum. Sie wird in Hamburg von Torben Beltz, dem früheren Trainer von Angelique Kerber betreut, und trifft nun auf Panna Udvardy aus Ungarn. dpa