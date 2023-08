Spielplan zu den US Open 2023: Wo laufen die Partien live im TV und Stream?

Von: Korbinian Kothny

Erstmals seit 25 Jahren wird die US Open nicht bei Eurosport übertragen. Das letzte Tennis-Grand-Slam-Turnier läuft ab 2023 bei Sportdeutschland.TV.

München – Die US Open, das letzte der vier Grand-Slam-Tennis-Turniere der Saison, werden vom 28. August bis zum 10. September in Flushing Meadows, einem Stadtviertel von New York, ausgetragen. Die Einzel-Titelverteidiger sind Carlos Alcaraz bei den Männern und Iga Swiatek bei den Frauen.

Jahr Sieger (Männer) Siegerin (Frauen) 2022 Carlos Alcaraz (ESP) Iga Swiatek (POL) 2021 Daniil Medvedev (RUS) Emma Raducanu (GBR) 2020 Dominic Thiem (AUT) Naomi Osaka (JPN) 2019 Rafael Nadal (ESP) Bianca Andreescu (CAN)

Novak Djokovic darf bei US Open 2023 wieder teilnehmen

Die US Open umfassen insgesamt fünf Kategorien. Neben den beiden Einzel-Wettbewerben werden auch die Gewinner im Herren-Doppel, Damen-Doppel und Mixed-Doppel ermittelt. Vor dem Hauptturnier findet vom 22. bis 25. August eine Qualifikationsrunde statt, in der 16 Plätze für das Hauptfeld vergeben werden. In jedem der beiden Einzel-Wettbewerbe treten jeweils 128 Spieler an.

Wie bereits 2022, dürfen auch 2023 russische und weißrussische Tennisspieler am Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Im Gegensatz zum Vorjahr dürfen in diesem Jahr auch nicht gegen das Corona-Virus geimpfte Spieler teilnehmen. Novak Djokovic musste aus diesem Grund seine Teilnahme absagen.

Carlos Alcaraz gewann im vergangenen Jahr bei den US Open. © IMAGO/Paul Zimmer

Zeitverschiebung: US-Open-Spiele in Deutschland am späten Nachmittag oder Abend

Vom Auftaktspiel bis zum Finale sind es sieben Runden. Die Spiele werden nach dem bei Grand-Slam-Turnieren gängigen best-of-five-Modus ausgetragen.

Aufgrund der Zeitdifferenz finden die Spiele in Deutschland entweder am frühen Abend oder in der Nacht statt. Die Zeit in New York liegt sechs Stunden hinter der mitteleuropäischen Zeit. Die Vormittags-Session beginnt daher in Deutschland um 17.00 Uhr, die Abend-Session um 23.00 Uhr.

Sportdeutschland.TV erwirbt Übertragunsrechte für US Open von Eurosport

Das Finale der Damen ist für Samstag, den 9. September um 22.00 Uhr geplant, das Finale der Herren für Sonntag, den 10. September um ebenfalls 22.00 Uhr. Die Auslosung des Turnierbaums steht noch aus, die ersten 32 Spieler der Weltrangliste sind jedoch gesetzt.

Es gibt eine bedeutende Änderung in Bezug auf die Übertragung in Deutschland. Nach 25 Jahren hat Eurosport die Übertragungsrechte der US Open verloren. Ab 2023 wird die Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV die Spiele übertragen.

Sportdeutschland.TV hat angekündigt, dass alle Spiele live und auf Abruf im Internet zur Verfügung stehen werden. Zudem wird die Streaming-Plattform tägliche Highlights auf all ihren Kanälen bereitstellen. Es ist noch unklar, welche Inhalte kostenlos und welche kostenpflichtig sein werden. Sportdeutschland.TV wird dies zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Auch die genauen Kosten für das Streaming-Angebot werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (kk)