Steffi Graf keine Schirmherrin beim WTA-Turnier in Berlin

Tennis

+ © Marcus Brandt/dpa Tennis-Legende Steffi Graf ist in diesem Jahr nicht Schirmherrin des WTA-Turniers in Berlin. © Marcus Brandt/dpa

Tennis-Legende Steffi Graf ist in diesem Jahr nicht Schirmherrin des WTA-Turniers in Berlin. „Sie hat leider andere Verpflichtungen und sagte mir, sie will so eine Rolle auch zu 100 Prozent ausfüllen“, sagte Turnier-Direktorin Barbara Rittner.

Berlin - Da die 54-jährige Graf beim vom 17. bis 25. Juni stattfindenden Turnier nicht vor Ort in Berlin sein könne, habe sie auch die Schirmherrschaft abgesagt. „Sie lässt sich aber immer informieren und will wissen, was hier los ist. Wir sind ständig in Kontakt“, sagte Rittner. Bei der mit 850.000 Dollar dotierten Veranstaltung stehen acht der aktuell besten zehn Tennisspielerinnen im Steffi-Graf-Stadion des vom LTTC Rot-Weiß ausgetragenen Turniers auf dem Rasen. Seit 2004 trägt das Stadion im Berliner Ortsteil Grunewald den Namen der 22-maligen Grand-Slam-Siegerin.

Graf gewann neun Mal in Berlin bei den German Open auf Sand, die 2008 eingestellt wurden. 2020 kehrte das WTA-Turnier nach Berlin zurück. Im vergangenen Jahr war Graf bei dem jetzt auf Rasen gespielten Turnier Schirmherrin - über die Graf-Auszeit hatte auch die „Bild“ berichtet. Bei der Turnier-Premiere 2020 hatte die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Schirmherrschaft übernommen. dpa