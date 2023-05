Stich über Zverev: Soll „Spaß“ am Tennis wiederfinden

Ex-Tennisprofi Michael Stich sieht bei Alexander Zverev keine Weiterentwicklung. © Georg Wendt/dpa

Die Legenden Michael Stich und John McEnroe sehen die Entwicklung von Alexander Zverev kritisch. Dennoch hat der Amerikaner den Glauben an einen bestimmten Titel des Olympiasiegers nicht aufgegeben.

Paris - Michael Stich vermisst bei Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev derzeit die Freude an dessen Sport und eine Weiterentwicklung. „Man hat nicht das Gefühl, dass er wirklich immer Spaß am Tennis hat. Ich wünsche ihm sehr, dass er diesen Spaß wiederfindet. Dass er wieder Leichtigkeit spürt“, sagte der 54 Jahre alte frühere Wimbledonsieger der „Süddeutschen Zeitung“ kurz vor Beginn der French Open am Sonntag.

Nach einer schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr beim Sandplatz-Klassiker in Paris hat Zverev noch nicht wieder zu alter Form zurückgefunden. Inzwischen ist der ehemalige Weltranglistenzweite auf Platz 27 des Rankings abgerutscht.

McEnroe sieht Status von Zverev als problematisch an

„Er hat sein Spiel nicht wirklich weiterentwickelt. Er hat sich auf das fokussiert, was super lief“, analysierte Stich. „Er hat nicht den Mut gehabt, den nächsten Schritt zu gehen und auch mal Risiken einzugehen, um sein Spiel zu verändern, zu erweitern. Das sage ich bei allem Respekt vor seiner Qualität, aber wir reden hier über Nuancen in der Weltspitze, die die Unterschiede ausmachen.“

Bei der Generalprobe in Genf schied Zverev am Freitagabend im Halbfinale aus. Für das Erstrundenduell mit Lloyd Harris aus Südafrika bei den French Open ist er dennoch klarer Favorit.

Tennis-Legende John McEnroe sieht den derzeitigen Status von Zverev als problematisch an. „Er hat alles verloren: Selbstvertrauen, Weltranglistenpunkte, seine Ranglistenposition. Das macht seine schlimme Situation noch schlimmer. Er ist auf dem Tiefpunkt der vergangenen acht Jahre angekommen“, sagte der Amerikaner der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Dennoch rechnet der 64-Jährige mit einer Rückkehr des Hamburgers zu alter Stärke. „Ich denke, Zverev ist weiterhin in der Lage, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.“ dpa