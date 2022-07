Wimbledon: Hier läuft das deutsche Viertelfinale Maria - Niemeier heute live im TV und Stream

Von: Tim Althoff

Teilen

Tatjana Maria und Jule Niemeier kämpfen um das Wimbledon-Halbfinale. © Imago

Das erste deutsche Wimbledon-Viertelfinale seit 2012: Alle Infos, wer das Match zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier heute live im TV und Stream zeigt.

London ‒ Die letzten deutschen Damen, die bei einem Wimbledon-Viertelfinale im direkten Duell aufeinandergetroffen sind, waren Sabine Lisicki und Angelique Kerber 2012. Zehn Jahre später sind es die Landsfrauen Tatjana Maria und Jule Niemeier, die sich um den Einzug ins Halbfinale des prestigeträchtigsten Tennis-Turniers der Welt duellieren. Beide feierten schon mit dem Erreichen des Viertelfinals ihren größten Karriere-Erfolg, die Runde der letzten Vier wäre also ein weiterer Höhepunkt.

Was die beiden Spielerinnen vor allem trennt, ist das Alter. Maria hat sich mit ihren 34 Jahren schon für 34 Grand Slams im Einzel qualifiziert. Die große Bühne ist also nichts Neues für die erfahrene Spielerin, die 2007 erstmals in Wimbledon spielte. Im bisherigen Turnierverlauf setzte sie sich gegen Astra Sharma, Sorana Cirstea, die an Fünf gesetzte Maria Sakkari und Jelena Ostapenko durch. Im Achtelfinale musste sie sogar zwei Matchbälle gegen Ostapenko abwehren.

Wimbledon Tatjana Maria Jule Niemeier Runde 1: vs. Astra Sharma (4:6, 6:3, 6:4) vs. Xiyu Wang (6:1, 6:4) Runde 2: vs. Sorana Cirstea (6:3, 1:6, 7:5) vs. Anett Kontaveit (6:4, 6:0) Runde 3: vs. Maria Sakkari (6:3, 7:5) vs. Lesia Tsurenko (6:4, 3:6, 6:3) Achtelfinale: vs. Jelena Ostapenko (5:7, 7:5, 7:5) vs. Heather Watson (6:2, 6:4) Viertelfinale (5. Juli, 14.00 Uhr) vs. Jule Niemeier vs. Tatjana Maria

Tatjana Maria - Jule Niemeier: Erfahrung gegen Jugend

Die 22-jährige Jule Niemeier steht aktuell auf Platz 97 der Weltrangliste, spielt zum ersten Mal in Wimbledon und setzte direkt ein Ausrufezeichen als Newcomerin. In der ersten Runde ging sie in zwei Sätzen an Xiyu Wang vorbei und in der zweiten Runde schlug sie überraschend die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit mit 6:4 und 6:0. Anschließend besiegte sie Lesia Tsurenko und Lokalmatadorin Heather Watson vor großem Publikum auf dem Centre Court.

Ob sich letztlich Jugend oder Erfahrung im deutschen Duell durchsetzt, wird sich zeigen. Für Bundestrainerin Barbara Rittner ist jedenfalls keine Favoritin auszumachen. Sie sieht gegenüber der dpa lediglich leichte Vorteile auf Niemeiers Seite: „Spielerisch sehe ich Jule einen Tick vorne, weil sie einen noch stärkeren Aufschlag hat und in der Lage ist, Tatjana ihr Spiel mehr aufzuzwingen“. Rittner weiß jedoch auch, dass Maria mental immer wieder gezeigt hat, über sich hinauswachsen zu können. Wer auch immer gewinnt: Deutsche Fans dürfen sich auch das Halbfinale schon rot im Kalender anstreichen.

Wimbledon: Wer zeigt das Viertelfinale zwischen Maria und Niemeier heute live im TV?

Die Übertragungsrechte für Wimbledon liegen auch in diesem Jahr wieder exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Das gesamte Match wird vermutlich auf dem Sender Sky Sport 2 HD gezeigt, auf Sky Sport 1 HD läuft über den gesamten Tag die Konferenz mit dem Überblick über alle interessanten Spiele, die parallel laufen. Moderator Yannick Erkenbrecher und Experte Patrik Kühnen berichten live aus London. Erster Kommentator, der vermutlich auch durch das deutsche Viertelfinale führen wird, ist Roland Evers. Das Match beginnt um 14 Uhr.

Tatjana Maria - Jule Niemeier: Wo läuft das Wimbledon-Viertelfinale heute live im Stream?

Wer bereits Sky-Kunde ist und nicht vor dem TV-Gerät sitzen kann, hat die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten Sky Go zu nutzen und dort auf die Sender im Stream zuzugreifen. Sollten Sie sich spontan für das Sky-Angebot interessieren, können Sie die Partie zwischen Maria und Niemeier über WOW (ehemals Sky Ticket) buchen. So können Sie das Spiel auch über Smart-TVs schauen. Sky Go ist vor allem auf mobilen Endgeräten sichtbar.

Wimbledon, Viertelfinale Tatjana Maria - Jule Niemeier TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

Wimbledon: Tatjana Maria - Jule Niemeier im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie das deutsche Viertelfinale aus Wimbledon nicht im Fernsehen oder Live-Stream verfolgen können, können Sie alternativ auf den Live-Ticker von tz.de zugreifen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. (ta)