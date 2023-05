Struff löst Zverev als deutsche Tennis-Nummer eins ab

Jan-Lennard Struff ist die neue Nummer eins im deutschen Tennis. © Manu Fernandez/AP/dpa

Jan-Lennard Struff hat Olympiasieger Alexander Zverev vor den French Open als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste abgelöst.

Berlin - Der 33 Jahre alte Warsteiner schob sich um zwei Ränge nach vorne auf Platz 26, Zverev rutschte nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Rom von Platz 22 auf 27 ab. So niedrig war der 26-Jährige zuletzt im September 2016 gelistet, erstmals seit August 2016 wird er nicht mehr der am höchsten platzierte deutsche Profi sein. Für Struff ist Platz 26 ein Karriere-Bestwert. Beide Davis-Cup-Spieler werden beim Grand-Slam-Turnier in Paris auf Sand, das am Sonntag beginnt, gesetzt sein.

An der Spitze der Herren-Weltrangliste löste Carlos Alcaraz aus Spanien den Serben Novak Djokovic ab. Auch Daniil Medwedew aus Russland schob sich durch seinen ersten Turniersieg auf Sand in Rom noch an Djokovic vorbei.

In der Damen-Weltrangliste ist Tatjana Maria auf Position 64 vor Jule Niemeier als 72. die bestplatzierte deutsche Spielerin. dpa