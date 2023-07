Ana Ivanovic teilt süße Wimbledon-Erinnerung mit Bastian Schweinsteiger

Von: Christoph Klaucke

Ana Ivanovic hat ihre Tennis-Karriere vor vielen Jahren beendet. Pünktlich zum Start von Wimbledon teilt die Serbin eine Erinnerung mit Bastian Schweinsteiger.

München – Vom 3. bis 16. Juli steigt die 136. Auflage der Wimbledon Championships. Das Tennisturnier, ausgetragen vom All England Lawn Tennis and Croquet Club, ist das älteste und prestigeträchtigste der Welt. Während der zwei Wochen befindet sich die Tenniswelt im Wimbledon-Fieber, so auch Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic Ein Paar seit: 2015 Verheiratet seit: Juli 2016 Anzahl der Kinder: 3 (Luka, Leon, dritter Name noch nicht bekannt) Geburtsjahre der Kinder: 2018, 2019 und 2023

Ana Ivanovic schwelgt in Erinnerungen an Wimbledon mit Schweinsteiger

Der Weltmeister von 2014 ist zwar im Fußball zu Hause, doch seine Ehefrau Ana war zu aktiven Zeiten eine Weltklasse-Tennisspielerin. Auch Schweini greift in seiner Freizeit gerne zum Schläger und ist oft auf dem Tenniscourt zu finden.

Ivanovic hat ihre Karriere Ende 2016 beendet, gemeinsam mit Schweinsteiger hat sie eine Familie gegründet und mittlerweile drei Kinder. Die French-Open-Siegerin von 2008 feierte mit dem Halbfinale 2007 ihr bestes Wimbledon-Ergebnis. Aktuell schwelgt sie wohl in Erinnerungen an diese Zeit – an ihrer Seite natürlich ihr langjähriger Partner Schweinsteiger.

Ana Ivanovic teilte eine Wimbledon-Erinnerung mit Bastian Schweinsteiger. © Ana Ivanovic/Instagram

Ana Ivanovic teilt Wimbledon-Erinnerung mit Bastian Schweinsteiger

Ivanovic und Schweinsteiger teilten auf Instagram eine Wimbledon-Erinnerung. Auf zwei Fotos ist die Serbin wohl bei einem Trainingsmatch auf grünem Rasen zu sehen, Schweinsteiger beobachtet das Spiel aufmerksam an der Seitenlinie.

„Der beste Fan für Wimbledon, den man sich vorstellen kann“, schreibt die 35-Jährige zu ihrem Post und fügt ein lachendes Emoji sowie einen Tennisschläger hinzu. Schweinsteiger und Ivanovic sind seit Februar 2015 offiziell ein Paar, am 12. Juli 2016 folgte die Hochzeit in Venedig. Ivanovic trat demzufolge mit Schweinsteiger an ihrer Seite zweimal bei Wimbledon an, kam aber nicht über die 2. Runde hinaus. Aus dieser Zeit dürften wohl auch die Fotos stammen.

Fans schwärmen von Ivanovic-Foto mit Schweinsteiger bei Wimbledon

Ihre Fans sind von der Wimbledon-Erinnerung jedenfalls begeistert. „Das ist ein super Bild Bastian, ihr zwei seid einfach spitze. Wünsche euch weiterhin alles Gute“, schreibt ein Anhänger. „Wimby ist nicht dasselbe ohne dich, Ana“, heißt es in einer weiteren Reaktion. Viele fordern sogar direkt ein Comeback von Ivanovic.

Ihr Ehemann ist nicht nur auf Fußballplätzen oder Tennisfeldern anzutreffen. Jüngst forderte Bastian Schweinsteiger öffentlich Thomas Müller heraus. (ck)