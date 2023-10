Tennis-Legende bangt um seine Ehefrau

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige Tennis-Star Pete Sampras macht die Krebserkrankung seiner Ehefrau öffentlich und bangt um das Leben der Schauspielerin.

München – Pete Sampras ist eine echte Tennis-Legende. Der US-Amerikaner gewann in seiner erfolgreichen Karriere alles, was es zu gewinnen gab. Der mittlerweile 52-Jährige stand 286 Wochen auf Platz eins der ATP-Weltrangliste und holte sich 14 Grand-Slam-Titel. Seinen größten Kampf führt er aber derzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau Bridgette, die an Krebs erkrankt ist.

Pete Sampras Geboren: 12. August 1971 (Alter 52 Jahre), Potomac, Maryland, Nationalität: USA Sportart: Tennis

Ehefrau von Tennis-Legende an Krebs erkrankt

„Wie die meisten wissen, bin ich ein ziemlich ruhiger und privater Mensch. Das vergangene Jahr war jedoch eine außerordentlich schwierige Zeit für meine Familie, und ich habe beschlossen, zu erzählen, was passiert ist“, schrieb Sampras in einem Statement auf dem offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) der ATP-Tour.

„Im vergangenen Dezember wurde bei meiner Frau Bridgette Eierstockkrebs diagnostiziert. Seitdem musste sie sich einer großen Operation unterziehen, eine Chemotherapie über sich ergehen lassen und eine gezielte Erhaltungstherapie durchführen“, so Sampras weiter, der seine Ehefrau im Kampf gegen die heimtückische Krankheit unterstützt.

Pete Sampras mit seiner Ehefrau Bridgette. © Imago

Es sei schwer gewesen, einem geliebten Menschen dabei zuzusehen, eine solche Herausforderung zu meistern. Ihre beiden Söhne hätten starke Unterstützung geleistet, betonte Sampras. Er würde nun um „gute Gedanken und Gebete“ für seine Familie bitten, während seine Frau ihre „Heilungsreise“ fortsetze. „Bridgette dabei zuzusehen, wie sie weiterhin eine unglaubliche Mutter und Ehefrau ist, war sehr inspirierend“, zeigte sich die Tennis-Legende emotional. Der 52-Jährige hatte in seiner Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Krebs gemacht, denn sein einstiger Förderer und Trainer Tim Gullikson starb in den 90er Jahren an einem Gehirntumor.

Pete Sampras macht Krebserkrankung seiner Ehefrau öffentlich

Der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler und die Schauspielerin hatten sich im Jahr 1999 kennen und lieben gelernt. Nur ein Jahr später folgte in Kalifornien die Hochzeit. Drei Jahre erklärte Pete Sampras seinen Rücktritt vom professionellen Tennis. Das Paar hat zwei Söhne, die 18 und 20 Jahre alt sind.

Bridgette Wilson-Sampras wurde im Jahr 1990 Miss Teen USA und arbeitete anschließend als Schauspielerin. Unter anderem stand sie für Filme wie „Last Action Hero“ mit Arnold Schwarzenegger, „Wedding Planner“ mit Matthew McConaughey und Jennifer Lopez oder „Shopgirl“ mit Steve Martin vor der Kamera. (smr)