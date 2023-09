Tennis-Star für vier Jahre wegen Dopings gesperrt – 2018 war sie noch die Nummer eins

Von: Jannek Ringen

Ein Dopingfall erschüttert die Welt des Tennis. Die ehemalige Nummer eins der Welt, Simona Halep, wurde für vier Jahre gesperrt.

Lausanne – Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen ihres Landes. Die 31-Jährige konnte zwei Grand-Slam-Titel einfahren und stand in Summe 64 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste. Im vergangenen Jahr zog sich jedoch ein Schatten über die Karriere der 31-Jährigen, denn sie musste sich Dopingvorwürfen stellen.

Simona Halep Geboren: 27. September 1991 (Alter 31 Jahre), Constanta, Rumänien Nationalität: Rumänin Grand-Slam-Titel: 2

Urteil gefallen: CAS sperrt Halep für vier Jahre

Im vergangenen Oktober wurde Halep vorläufig gesperrt, da ein Dopingtest sich als positiv herausgestellt hatte. In ihrem Blut wurde das Nierenmedikament Roxadustat festgestellt. Die Rumänin beteuerte, dass dies auf verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen sei. Vor der International Tennis Integrity Agency (ITIA) musste sie sich jetzt verantworten.

Am Dienstag teilte die ITIA mit, dass ein unabhängiges Gericht die ehemalige Nummer eins der Welt in zwei Fällen für schuldig befunden hatte. Damit wurde sie rückwirkend für vier Jahre gesperrt und darf bis Oktober 2026 nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Der Umfang der Beweise in dem „komplexen Verfahren“ sei „erheblich“ gewesen, sagte ITIA-Chefin Karen Moorhouse.

Tennisspielerin Simona Halep wurde für vier Jahre gesperrt und kämpft jetzt um ihre Karriere. © IMAGO / ABACAPRESS

Halep kämpft um ihre Karriere und erhält Unterstützung

Die 31-jährige Athletin zeigte sich selbst geschockt von dem Urteil und möchte vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Berufung gehen. „Das letzte Jahr war das härteste Match in meinem Leben, und leider geht mein Kampf weiter“, schrieb Halep auf X (ehemals Twitter). Sie sei „geschockt und enttäuscht“ von der Entscheidung, die sie nicht akzeptieren wolle.

Zuspruch bekam die Tennisspielerin von ihrem Trainer Patrick Mouratoglou. Dieser sei „extrem geschockt“ von dem Urteil. Die Spielervereinigung Professional Tennis Player Association (PTPA), welche unter anderem von Novak Djokovic mitbegründet wurde, zeigte sich in einer Stellungnahme „entschlossen, sie bei ihren weiteren Berufungen zu unterstützen“.

Serena Williams mit kryptischem Tweet nach Verurteilung

Doch aus der Welt des Sports gab es nicht nur Zuspruch für die 31-Jährige. Kurz nach dem Urteil setzte Tennis-Ikone Serena Williams einen kryptischen Tweet ab. „8 ist eine bessere Zahl“, schrieb die US-Amerikanerin auf X (ehemals Twitter). Dabei spielte sie wahrscheinlich auf das Wimbledon-Finale 2019 an.

Mit 2:6 und 2:6 musste sich Williams gegen Halep geschlagen geben und verpasste damit eine historische Chance. Für sie wäre es der achte Triumph auf dem „Heiligen Rasen“ gewesen und zugleich ihr 24. Grand-Slam-Sieg. Allerdings wird dieses Match nicht mit den Vorwürfen in Verbindung gebracht, da diese aus dem Jahr 2022 stammen. Halep wird gegen das Urteil in Berufung gehen. Bis dahin trainiert sie normal weiter. (jari)