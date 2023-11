Münchner Tennisprofi beendet Karriere – Boris Becker gratuliert

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Peter Gojowczyk hängt den Tennisschläger an den Nagel. Größen aus der Branche gratulieren dem Münchner, darunter auch Boris Becker.

München – Im März 2017 feierte Peter Gojowczyk mit dem Gewinn des ATP-Turniers in Metz seinen einzigen Titel auf der Tour. Rund sechseinhalb Jahre später hat der Tennis-Profi nun sein Karriereende verkündet.

Peter Gojowczyk Geboren: 15. Juli 1989 (Alter 34 Jahre) in Dachau Sportart: Tennis Karriereende: November 2023

Peter Gojowczyk beendet Karriere: Zwischenzeitlich Nummer 39 der Tennis-Welt

„Schon als Kind, als ich Tennislegenden wie Boris Becker und Andre Agassi auf dem Platz sah, entflammte in mir eine brennende Leidenschaft. Ich träumte von dem Tag, an dem ich auf der gleichen Bühne stehen würde wie diese Ikonen. Heute kann ich mit Stolz sagen, dass ich meinen Traum als Tennisprofi gelebt habe“, heißt es in der Ankündigung, die Gojowczyk auf seinem Instagram-Account teilte.

Im Jahr 2010 gelang Gojowczyk, der zwischenzeitlich auf Position 39 in der Weltrangliste stand, erstmals die Qualifikation für ein Hauptfeld in einem ATP-Turnier. Zwei Jahre später feierte er bei den Australian Open sein Grand-Slam-Debüt. Sein bestes Ergebnis bei einem der vier größten Turniere der Welt erreichte er schließlich 2021 in Flushing Meadows, als er bis in das Achtelfinale der US Open vordrang.

Tennis-Profi Peter Gojowczyk (li.) hat sein Karriereende verkündet, Boris Becker (re.) gratuliert. © USA TODAY Network / Imago; Hasenkopf / Imago

Peter Gojwczyk über Tenniskarriere: „Ein Traum ist wahr geworden“

„Mein Traum ist wahr geworden, denn ich habe gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt, darunter Roger und Rafa [Federer und Nadal, Anm. d. Red.], was eine unglaubliche Erfahrung und Ehre war“, so Gojowczyk, ehe er noch eine Danksagung an Weggefährten, Trainer, Freunde und Familie ausspricht.

Weiterhin schreibt der gebürtige Münchner: „Ich werde diese Erinnerungen und Lektionen, die ich in meiner professionellen Tenniskarriere gelernt habe, immer in Ehren halten. Im Laufe meiner Karriere habe ich große Stärken wie Unabhängigkeit, Disziplin und Ehrgeiz entwickelt. Der Sport verlangte von mir, mich ständig zu verbessern. Mental stark zu sein, spielte eine wichtige Rolle, um alle Höhen und Tiefen meiner aufregenden Karriere zu meistern.“

Becker und Thiem gratulieren Gojowczyk zum Ende seiner Tennis-Laufbahn

Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus der Szene zu Wort. Dominic Thiem, US-Open-Sieger von 2020, kommentiert mit einem Herz-Emoji. Auch Boris Becker, der seit kurzem wieder als Trainer arbeitet, findet warme Worte. „Gut gemacht Gojo!!! Eine großartige Karriere und viel Glück für die Zukunft“, so Becker.

Für Gojowczyk beginne nun ein „neues, wunderbares Kapitel“. „Ich freue mich auf alle kommenden Projekte und alles, was das Leben für mich bereithält. In tiefer Dankbarkeit, Gojo“, beschließt der 34-Jährige seine Rücktrittserklärung. (masc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.