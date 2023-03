Tuchel war im Januar 2023 noch privat in Melbourne, während Nagelsmann hart in der Kritik stand

Thomas Tuchel bei den Australian Open während des Halbfinals zwischen Stefanos Tsitsipas und Karen Chatschanow. © Frank Molter / dpa

Thomas Tuchel war im Januar 2023 in Australien und schaut sich die Australian Open an. Fans feierten ihn für seinen Auftritt, vor allem für sein Mode-Accessoire.

Update vom 24. März: Thomas Tuchel soll laut Gerüchten Julian Nagelsmann als Trainer ersetzen, was er nach seiner Zeit bei Chelsea gemacht hat, ist nur in Teilen bekannt. Immer mal wieder tauchte er bei Großveranstaltungen wie den Australian Open auf und machte eine gute Figur, wie hier bei uns in der Erstmeldung vom 27. Januar 2023 zu lesen ist. Zu dem Zeitpunkt loderte das Feuer an der Säbener Straße schon leicht, denn Nagelsmann spielte im Januar dreimal 1:1, gegen Leipzig, Köln und Frankfurt.

Tuchel privat bei den Australian Open: Fans feiern Trainer für Mode-Accessoire

Melbourne - Der vereinslose Fußballtrainer Thomas Tuchel verbringt seine Freizeit aktuell bei den Australian Open in Melbourne. Der 49-Jährige saß beim Tennis-Halbfinalmatch der Männer zwischen dem griechischen Sieger Stefanos Tsitsipas und Karen Chatschanow aus Russland auf der Tribüne der Rod Laver Arena. Auch das Frauen-Halbfinale tags zuvor zwischen der kasachischen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina und Viktoria Asarenka aus Belarus hatte sich der frühere Champions-League-Gewinner mit dem FC Chelsea angeschaut.

Australian Open: Halbfinale gefällt Thomas Tuchel - „War ein tolles Match“

„Das war ein tolles Match“, sagte Tuchel beim Verlassen des Stadions der Süddeutschen Zeitung. Er verriet zudem, dass er generell ein großer Tennisfan sei: „Das ist mein vierter Grand Slam, ich war jetzt bei allen vier Turnieren.“ Auf Twitter kursierten einige Bilder von Tuchel auf der Tribüne. Der Modebewusste wurde wieder mal für sein Outfit gefeiert. Nachts hat es in Melbourne 18 Grad Celsius, tagsüber bis zu 26. Tuchel trug einen grauen Schal.

„He looks like he‘s about to drop the hottest Minimal Techno Album of 2005“, schreibt ein Fan über das Foto während des Frauen-Matches. „Hat der Mann ihn mit seinem Bettlaken erwürgt?“, fragt ein andere über den großen Schal. Tuchels stylisches Mode-Accessoire scheint bei vielen gut anzukommen. In der Kommentarspalte freuen sich die meisten über seinen Besuch.

„Man, der genießt sein Leben“, freuen sich viele Fans über Tuchel beim Grand-Slam-Turnier

Denn beim Männer-Halbfinale war er einen Tag später mit Kappe und Sonnenbrille gesichtet worden. Grundsätzlich loben die Fans, wie gesund er aussieht und dass er das beste aus seiner Arbeitslosigkeit macht: „Mann, der genießt sein Leben“ oder „Er hat die Zeit seines Lebens“, heißt es in einigen Kommentaren.

„Legende“ oder „Wir vermissen dich“, kommentieren viele offensichtliche Chelsea-Fans, die mit dem aktuellen Nachfolger Graham Potter nicht ganz so einverstanden sind. Selbst Kai Havertz, der mit Tuchel die Champions League gewann, soll unter Umständen zum Verkauf stehen.

Ob das Tuchel interessiert? Der Deutsche genießt das Wetter und den Sport in Down Under, ob er das Finale am 29. Januar auch anschaut, ist noch nicht bekannt. (ank mit dpa)