Top-Trio um Swiatek im Halbfinale von Stuttgart

Mitfavoritin Aryna Sabalenka erreichte in Stuttgart das Halbfinale. © Marijan Murat/dpa

Die Topfavoritinnen Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Ons Jabeur sind beim Tennis-Turnier in Stuttgart geschlossen ins Halbfinale eingezogen. Das Trio belegt bei dem hochklassig besetzten Sandplatz-Event die ersten drei Plätze der Setzliste.

Stuttgart - Die polnische Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin Swiatek gewann am Freitag mit 4:6, 6:1, 6:2 gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Nach Problemen im ersten Satz steigerte sie sich und nutzte nach 2:01 Stunden ihren ersten Matchball zum Sieg.

Die belarussische Weltranglisten-Zweite und Australian-Open-Siegerin Sabalenka bezwang die Spanierin Paula Badosa, aktuell die Nummer 31 der Welt, nach einem Kraftakt in 2:30 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4. In den vergangenen beiden Jahren hatte Sabalenka in Stuttgart jeweils das Endspiel erreicht. In der Vorschlussrunde am Samstag trifft die 24-Jährige auf Anastassija Potapowa. Die Russin setzte sich überraschend mit 4:6, 6:3, 6:3 gegen die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia aus Frankreich durch.

Die Tunesierin Jabeur, die vergangenes Jahr sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open im Finale gestanden hatte, gewann locker mit 6:3, 6:0 gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Deutsche Damen sind bei dem mit rund 715 000 Euro dotierten Turnier nicht mehr dabei. Tatjana Maria aus Bad Saulgau war am Donnerstag im Achtelfinale an Garcia gescheitert. dpa