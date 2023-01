United Cup: USA und Italien im Finale

Lucia Bronzetti holte den entscheidenden Punkt für das italienische Team. © Mark Baker/AP/dpa

Die USA und Italien stehen beim erstmals ausgetragenen United Cup der Tennisprofis im Finale.

Sydney - Das Team aus Amerika setzte sich am Halbfinale klar mit 5:0 gegen Polen durch, Italien gewann gegen Griechenland mit 3:1. Das abschließende Mixed war ohne Bedeutung, nachdem Lucia Bronzetti durch ein klares 6:2, 6:3 gegen Valentini Grammatikopoulou den entscheidenden dritten Punkt für Italien geholt hatte.

Die USA hatten zuvor gegen Polen keine Mühe gehabt. Angeführt von Jessica Pegula und Frances Tiafoe setzte sich das amerikanische Team mit 5:0 durch und unterstrich damit seine Favoritenrolle für das Endspiel am Sonntag.

Die deutsche Mannschaft war mit Alexander Zverev nach zwei Niederlagen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Bei dem erstmals durchgeführten Wettbewerb gibt es pro Partie jeweils zwei Herren- und Damen-Einzel sowie ein Mixed. Das Turnier, bei dem auch Weltranglisten-Punkte vergeben werden, dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 16. Januar in Melbourne beginnen. dpa