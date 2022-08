Wo die US Open 2022 live im TV und Live-Stream zu sehen sind

Von: Nico Scheck

Teilen

Novak Djokovic möchte auch bei den US Open 2022 jubeln. © Elise Amendola/AP/dpa

Mit dem 29. August fällt der Startschuss für die US Open 2022. Doch wo wird das Tennis-Turnier live im TV und Stream zu sehen sein?

New York - Die US Open 2022 bilden den Abschluss der Grand Slams im Tennis jedes Jahr. Vom 29. August bis 11. September findet die 142. Auflage der US Open im Herzen New Yorks statt. Austragungsort ist das Billie Jean Kind Tennis Center. Hier messen sich die 128 besten Tennisspieler der Welt. Das Ziel: der silberne Henkelpott.

Wer nicht live vor Ort den Stars wie Novak Djokovic oder Rafael Nadal zujubeln wird, kann die US Open auch bequem von der Couch aus verfolgen. Wo der Grand Slam live im TV und Stream gezeigt wird, verraten wir Ihnen hier.

US Open 2022: Wo ist der Grand Slam live im TV und Stream zu sehen?

Sie haben keine Tickets für die US Open bekommen, wollen das Turnier aber unbedingt sehen? Kein Problem! Die Übertragungsrechte an den US Open liegen auch anno 2022 wieder bei Eurosport. Der Sportsender zeigte dieses Jahr bereits die Australian Open und die French Open.

Die Matches werden täglich auf den beiden Eurosportsendern Eurosport 1 und Eurosport 2 gezeigt. Während Eurosport 1 im Free-TV empfangbar ist, gibt es Eurosport 2 nur im Pay-TV. Nur wer ein Abonnement hat, kann beide Kanäle auch im Livestream über den Eurosport Player ansehen. Da Eurosport mit DAZN verbunden ist, kommen auch die Kunden des Sportstreaming-Dienstes in den Genuss der US Open 2022.

Die Sender auf einen Blick:

Eurosport 1 (Free-TV)

Eurosport 2 (Pay-TV)

Eurosport Player (Stream)

DAZN (Stream)

So groß ist die Zeitverschiebung bei den US Open 2022 nach Deutschland

Wer die US Open 2022 aus Deutschland via TV oder Stream verfolgt, muss die Zeitverschiebung beachten. Denn: New York befindet sich in der Zeitzone Eastern Daylight Time (EDT). Für deutsche Tennis-Fans bedeutet das eine Zeitverschiebung von plus sechs Stunden.

Die Vorrunden-Matches starten in der Regel um 11 Uhr und um 19 Uhr EDT. In Deutschland bedeutet das: TV um 17 Uhr und 1 Uhr nachts einschalten.

US Open 2022 live im TV und Stream: Der Spielplan auf einen Blick

Können Daniil Medvedev und Emma Raducanu ihre Titel bei den US Open verteidigen? Diese Frage ist bis zum 11. September geklärt. Nicht dabei sein kann Alexander Zverev, der nach seiner Bänderverletzung aus London bei Wimbledon noch nicht wieder komplett fit ist.

Doch wann finden die einzelnen Runden statt? Hier ein kurzer Überblick zum Spielplan

Von (Datum) Bis (Datum) Uhrzeit (MESZ) Disziplin 29.08.2022 05.09.2022 täglich 17 Uhr und 1 Uhr Vorrunde Damen- und Herreneinzel 06.09.2022 07.09.2022 täglich 18 Uhr und 1 Uhr Viertelfinale Damen- und Herreneinzel 08.09.2022 09.09.2022 täglich 21 Uhr und 1 Uhr Halbfinale Damen- und Herreneinzel 10.09.2022 10.09.2022 22 Uhr Finale Dameneinzel 11.09.2022 11.09.2022 22 Uhr Finale Herreneinzel

Auf tz.de finden Sie auch einen detaillierten Spielplan der US Open 2022 mit allen Terminen und Matches. (nc)