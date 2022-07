US Open: Termin, Ort, Modus, Geschichte - Alle Infos zum Tennis-Turnier

USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City bei den US-Open 2019 © COREY SIPKIN / IMAGO

Sowohl die Fans als auch die SpielerInnen lieben das spezielle Ambiente der US Open. Ein Überblick über den Termin, den Ort, den Modus und die Geschichte.

München – Mit dem Tennisturnier US Open wird alljährlich die Grand-Slam-Saison (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) beendet. Eine Ausnahme gab es im Jahr 2020, als die US Open erst das zweite stattfindende Grand-Slam-Turnier waren, nachdem aufgrund der COVID-19-Pandemie die Wimbledon Championships ausgefallen waren und die French Open in den September 2020 verschoben wurden.

Normalerweise werden die US Open im August/September in New York City am USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows ausgespielt. Einer der größten Unterschiede zu den anderen Grand Slam-Turnieren: In den Spielpausen wird laute Musik gespielt, und Flugzeuge rasen vom nahe gelegenen LaGuardia Airport über das Stadion.

US Open – Stats & Facts

Auflage: 142. US Open

Termin: 29.8. – 11.9.2022

Austragungsort: USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadow – CoronaPark, Flushing, NY11368

Turnierdirektorin: Stacey Allaster

Belag: Deco Turf (Beton-Kunststoff-Gemisch)

Titelverteidiger (Herren-Einzel): Daniil Medvedev (RUS)

Titelverteidigerin (Damen-Einzel): Emma Raducanu (GBR)

Titelverteidiger (Herren-Doppel): Rajeev Ram (USA) / JoeSalisbury (GBR)

Titelverteidigerinnen (Damen-Doppel): Samantha Stosur (AUS) / ZhangShuai (CHN)

Titelverteidiger(Mixed): Desirae Krawczyk (USA) /Joe Salisbury (GBR)

Website: www.usopen.org

US Open – der Modus

In der ersten Hauptrunde der Einzel-Wettbewerbe der US Open treten jeweils 128 SportlerInnen an. Im Doppel gibt es 64 Teams, die um die Trophäen kämpfen. Gespielt wird „best of five“, also drei Gewinnsätze. Eine Änderung im Spielmodus sämtlicher Grand Slam-Turniere kam erstmals bei den diesjährigen French Open zum Einsatz: Die Veranstalter der Australian Open in Melbourne, Roland Garros in Paris, Wimbledon in London und der US Open in New York haben sich auf eine einheitliche Tiebreak-Regel geeinigt.

Seit einiger Zeit war nämlich bei allen Events im Entscheidungssatz eine unterschiedliche Regel geltend. Ab sofort wird das Tiebreak auf zehn Punkte gespielt, wobei zwei Punkte Unterschied sein müssen. Diese Neuerung gilt für sämtliche Einzel- und Doppel-Bewerbe sowie Nachwuchs- und Rollstuhl-Konkurrenzen.

US Open – die Geschichte

Gastgeber der US Open ist New York: gespielt wird in Flushing Meadows im USTA Billie Jean King National Tennis Center. Als Center Court dient dabei das Arthur Ashe Stadium, das 1997 erbaut wurde und mit über 22.500 Plätzen das größte Tennisstadion der Welt ist. Gegründet wurden die US Open im Jahr 1881 unter dem Namen „US National Championships“, bei denen Frauen die ersten sechs Jahre ausgeschlossen waren. Sie durften erstmals 1887 teilnehmen.

Gespielt wurde damals noch in Newport auf Rhode Island, wo mit dem „Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open“ bis heute ein kleineres ATP-Turnier stattfindet. Die Damen spielten damals noch auf den Flächen des Philadelphia Cricket Clubs, 270 Meilen entfernt vom Newport Casino, ihre Siegerinnen aus. Der Wechsel nach New York erfolgte dann im Jahr 1915. Allerdings ging es zuerst nach Forest Hills im Stadtteil Queens. Der West Side Tennis Club beherbergte für die nächsten 63 Jahre sowohl das Damen- als auch das Herrenturnier.

Erst seit 1978 ist Flushing Meadows der fixe Austragungsort der US Open. Damals wurde auch das Beton-Kunststoff-Gemisch „DecoTurf“ eingeführt, auf dem bis heute gespielt wird. Zuvor wurden u. a. auch ein anderes Hartplatz-Gemisch und Rasen als Spielfläche verwendet.

US Open - wichtige Eckpunkte bzw. was nicht jedermann weiß:

Die ersten US Open (damals noch „U.S. National Championships“) dauerten vom ersten Spieltag am 31. August 1881 gerade einmal vier Tage.

Bis 1914 fand im Newport Casino auf Rhode Island das Vorreiter-Turnier der US Open noch auf Rasenplätzen statt.

Die US Open entwuchsen in den 1970er-Jahren dem West Side Tennis Club. Die USTA entschied, einen neuen Tennispark zu bauen – und fand das perfekte Areal samt leerstehendem Stadion im für die Weltausstellung 1939/40 angelegten Flushing Meadows Park.

Benannt ist der Centre Court im Arthur Ashe Stadium nach der US-amerikanischen Tennislegende und Menschrechtsaktivisten Arthur Ashe.

1960 gewann Arthur Ash als erster Afro-Amerikaner die US-amerikanischen Meisterschaften der Junioren. Drei Jahre später war er der erste schwarze Tennisspieler, der im Davis Cup-Team der USA spielte. 1968 gewann Arthur Ashe die US Open, etliche weitere Turniersiege folgen – mit dem Höhepunkt des US-amerikanischen Davis-Cup-Siegs im Jahr 1968. 1970 gewann er die Australian Open.

Vor der Open Era waren Richard Sears (1880er), William Larned (1910er) und Bill Tilden (1920er) mit jeweils sieben Siegen am erfolgreichsten, wobei Sears seine sieben Titel in Folge gewann. Dies war allerdings auch darauf zurückzuführen, dass bis 1911 der Titelverteidiger automatisch für das Finale qualifiziert war. Seit 1968 waren Jimmy Connors, Pete Sampras und Roger Federer mit fünf Siegen am erfolgreichsten, Federer gewann seine fünf Titel sogar in Folge. Connors gelang sogar das Kunststück, die US Open als einziger Spieler auf drei verschiedenen Belägen zu gewinnen.

Die US-Amerikanerin Molla Mallory ist mit ihren acht Titeln, die sie in den Jahren 1915 bis 1926 gewann, Rekordsiegerin. Nach 1968 waren Chris Evert und Serena Williams mit je sechs US Open-Titeln die erfolgreichsten Einzelspielerinnen. Mallory und Evert gelang es zudem, vier Titel in Folge zu gewinnen, was ebenfalls Rekord ist.

Seit 2016 verfügt das größte Tennisstadion, das Arthur Ashe Stadium, auch über ein schließbares, 155 Millionen Dollar teures, Dach, welches bei Regen in gut 7 Minuten geschlossen werden kann. Erstmals kam dieses zum Einsatz bei der Partie von Rafael Nadal gegen Andreas Seppi am 01.09.2016.

Die Damen spielen mit anderen Bällen als die Herren. Die Bälle der Damen haben weniger Filz, sind daher etwas kleiner und schneller. Die Herren-Bälle sind schwerer und langsamer.

US Open – mehrfache Sieger im Herren-Einzel

Jimmy Connors (USA), 5 Titel: 1974, 1976, 1978, 1982, 1983

Pete Sampras (USA), 5 Titel: 1990, 1993, 1995, 1996, 2002

Roger Federer (SUI), 5 Titel: 2004–2008

John McEnroe (USA), 4 Titel: 1979–1981, 1984

Rafael Nadal (ESP), 4 Titel: 2010, 2013, 2017, 2019

Ivan Lendl (CZE), 3 Titel: 1985–1987

Novak Djokovic (SRB), 3 Titel: 2011, 2015, 2018

Andre Agassi (USA), 2 Titel: 1994, 1999

Stefan Edberg (SWE), 2 Titel: 1991, 1992

Patrick Rafter (AUS), 2 Titel: 1997, 1998

Alle bisherigen Sieger der US-Open finden Sie in der Liste bei tz.de.

US Open – mehrfache Sieger im Damen-Einzel

Chris Evert (USA), 6 Titel: 1975–1978, 1980, 1982

Serena Williams (USA), 6 Titel: 1999, 2002, 2008, 2012–2014

Steffi Graf (GER), 5 Titel: 1988, 1989, 1993, 1995, 1996

Martina Navrátilová (USA), 4 Titel:1983, 1984, 1986, 1987

Kim Clijsters (BEL), 3 Titel: 2005, 2009, 2010

Billie Jean King (USA), 3 Titel: 1971, 1972, 1974

Tracy Austin (USA), 2 Titel: 1979, 1981

Justine Henin (BEL), 2 Titel: 2003, 2007

Naomi Ōsaka (JPN) , 2 Titel: 2018, 2020

Monica Seles (YUG/USA), 2 Titel: 1991, 1992

Venus Williams (USA), 2 Titel: 2000, 2001

US Open – der Spielplan 2022

23. August, 11:00 Uhr Qualifikation

24. August, 11:00 Uhr Qualifikation

25. August, 11:00 Uhr Qualifikation

26. August, 11:00 Uhr Qualifikation

27. August, 9:30 Uhr Arthur Ashe Kids‘

29. August, 11:00 Uhr Herren & Damen: 1. Runde

29. August, 19:00 Uhr Herren & Damen: 1. Runde

30. August, 11:00 Uhr Herren & Damen: 1. Runde

30. August, 19:00 Uhr Herren & Damen: 1. Runde

31. August, 11:00 Uhr Herren: 1. Runde / Damen: 2. Runde

31. August, 7:00 Uhr Herren: 2. Runde / Damen: 2. Runde

1. September, 11:00 Uhr Herren: 2. Runde / Damen: 2. Runde

1. September, 19:00 Uhr Herren: 2. Runde / Damen: 2. Runde

2. September, 11:00 Uhr Herren: 2. Runde / Damen: 3. Runde

2. September, 19:00 Uhr Herren: 2. Runde / Damen: 3. Runde

3. September, 11:00 Uhr Herren: 3. Runde / Damen: 3. Runde

3. September, 19:00 Uhr Herren: 3. Runde / Damen: 3. Runde

4. September, 11:00 Uhr Herren: 3. Runde / Damen: 3. Runde

4. September, 19:00 Uhr Herren: 4. Runde / Damen: 3. Achtelfinale

5. September, 11:00 Uhr Herren: 4. Runde / Damen: 3. Achtelfinale

5. September, 19:00 Uhr Herren: 4. Runde / Damen: 3. Achtelfinale

6. September, 11:00 Uhr Herren: Viertelfinale / Damen: Viertelfinale

6. September, 19:00 Uhr Herren: Viertelfinale / Damen: Viertelfinale

7. September, 11:00 Uhr Herren: Viertelfinale / Damen: Viertelfinale

7. September, 19:00 Uhr Herren: Viertelfinale

8. September, 19:00 Uhr Damen: Semifinale

9. September, 12:00 Uhr Herren: Semifinale

9. September, 19:00 Uhr Herren: Semifinale

10. September, 15:00 Uhr Damen: Finale / Herren: Doppel-Finale

11. September, 16:00 Uhr Herren: Finale/ Damen: Doppel-Finale

Dieser (geplante) Spielplan kann sich noch kurzfristig ändern.

US Open – die Trophäen

Haben die Pokale und Trophäen der Australian Open („Norman Brookes Challenge Cup“ bzw. „Daphne Akhurst Memorial Cup“), French Open („La Coupe des Mosquetaires“ bzw. „La Coupe Suzanne Lenglen“) und Wimbledon („The All England Lawn Tennis Club Single Handed Champion of the World“ bzw .„Venus Rosewater Dish“) eigene Namen, so ist das bei den US Open komplett anders: Im Jahr 1987 kreierte der New Yorker Juwelier Tiffany & Co. die Siegertrophäen bei den US Open, die bis heute keinen besonderen Namen haben.

Die handgemachten Pokale sind mit uralten Techniken komplett aus Sterlingsilber gefertigt. Die Herrentrophäe ist 50 Zentimeter groß, 43 Zentimeter breit und wiegt 3,2 Kilogramm. Die Damentrophäe ist nahezu identisch, nur etwas kleiner als jene der Herren: 30 Zentimeter groß, 37 Zentimeter breit und 2,25 Kilogramm schwer. Bei beiden Trophäen werden die Siegernamen von Tiffany & Co. auf dem Pokalrücken eingraviert. Sind die US Open zu Ende, so sind beide Pokale in der International Tennis Hall of Fame in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island ausgestellt.