Tickets für US Open 2022: Wo gibt es Karten - und was kosten sie?

Von: Andreas Apetz

Daniil Medwedew nach seinem Sieg bei den US Open 2021. (Archivfoto) © Corey Sipkin/Imago Images

Die US Open 2022 beginnen am 29. August. Ausgetragen werden sie in New York. Hier können Sie Karten für das Grand Slam-Turnier in den USA kaufen.

New York – Im August starten die US Open 2022. Das vierte Grand Slam-Turnier des Jahres findet im Billie Jean King National Tennis Center in New York statt. Der imposante Center Court im Ashe Arthur Stadium ist das größte Tennisstadion der Welt und zieht Sportfans aus der ganzen Welt in Flushing-Meadows-Park nach New York. Der Ticketverkauf läuft bereits, doch die Anzahl ist begrenzt. Hier erfahren Sie, wo es die Tickets zu kaufen gibt – und was sie kosten.

Grand-Slam-Turnier US Open 2022 Ort New York, USA Stadion USTA Billie Jean King National Tennis Center Starttermin 29. August 2022 Ende 11. September 2022

Wo gibt es Tickets für die US Open 2022?

Die US Open sind jedes Jahr neben den Australian Open, den French Open und Wimbledon eines der vier großen Grand Slam-Turniere. Auch wenn der Tenniskomplex im Flushing-Meadows-Park zahlreiche Courts umfasst, sind die Tickets für die großen Matches jährlich schnell ausgebucht. Für die US Open 2022 hat der Ticketverkauf bereits begonnen. Bis zum Turnierstart am 29. August sind in der Regel alle Karten ausverkauft. Wer also ein Ticket haben möchte, muss schnell sein.

Die Tickets sind erhältlich über Ticketmaster, den offiziellen Shop der US Open, und über den Zweitmarkt. Je nach Turnierrunde, Stadion und Sitzblock schwanken die Preise pro Ticket. Tickets können nur für die drei größten Stadien reserviert werden.

Arthur Ashe Stadium (23.000 Sitze): Das größte Stadion auf dem Geländer. Im Arthur Ashe Stadium spielen die Tennisstars wie Rafael Nadel, Roger Federer oder Novak Djokovic. Hier gibt es ausschließlich reservierbare Plätze .

Das größte Stadion auf dem Geländer. Im Arthur Ashe Stadium spielen die Tennisstars wie Rafael Nadel, Roger Federer oder Novak Djokovic. Hier gibt es . Louis Armstrong Stadium (14.000 Sitze): Das zweitgrößte Stadion im Bille Jean King Tennis Center. Reservierte Sitzplätze sind die einzige Möglichkeit, die besten Plätze am Spielfeldrand zu erhalten . Allgemeine Sitzplätze gibt es nur auf den oberen Rängen.

Das zweitgrößte Stadion im Bille Jean King Tennis Center. . Allgemeine Sitzplätze gibt es nur auf den oberen Rängen. Grandstand Stadium (8.000 Sitze): Auch hier müssen die Plätze direkt am Spielfeldrand reserviert werden. Alle weiteren Sitzgelegenheiten sind frei zugänglich für die Besucher des Tennisgeländes.

US Open 2022: Wie teuer ist ein Ticket?

In der folgenden Tabelle finden Sie eine grobe Preisübersicht, der reservierbaren Plätze im Arthur Ashe Stadium:

Von (Datum) Bis (Datum) Disziplin Preis 29.08.2022 05.09.2022 Vorrunde Damen- und Herreneinzel ab 60$ 06.09.2022 07.09.2022 Viertelfinale Damen- und Herreneinzel ab 55$ 08.09.2022 Halbfinale Dameneinzel ab 66$ 09.09.2022 Halbfinale Herreneinzel ab 140$ 10.09.2022 Finale Dameneinzel ab 155$ 11.09.2022 Finale Herreneinzel ausverkauft (Resell ab 318$) Stand: 18. Juni 2022

Die Sitzplätze nah am Spielfeld sind in der Regel am teuersten, während die Ränge weit oben in den Kurven am günstigsten sind. Um besser einschätzen zu können, wie gut die Sichtmöglichkeiten sind, bietet der Online-Shop der US Open eine digitale 360-Grad-Ansicht für jeden Sitzplatz.

Sollten alle Tickets verkauft sein, gibt es die Möglichkeit über den Zweitmarkt. Wer sich vor fadenscheinigen Angeboten und möglichem Betrug fernhalten möchte, der sollte weiterhin über Ticketmaster seine Karten für die US Open kaufen. Dort werden auch verifizierte Resells angeboten. Der Preis ist in der Regel zwei- bis dreimal so hoch und nur in seltenen Fällen billiger als zuvor. Für einen Sitzplatz in guter Lage beim Finale der US Open 2022 liegt der Wiederverkaufspreis aktuell zwischen 6.000 und 10.000 Euro.

US Open 2022: Ticket kaufen ohne Reservierung

Wer keinen Sitzplatz reservieren möchte, der kann für 80 Dollar eine „Grounds Admission“ zulegen. Dieses Ticket wird für die ersten acht Tage der US Open 2022 angeboten und ermöglicht den Einlass ab 9.30 Uhr auf das Gelände des Billie Jean King National Tennis Center. Kunden dürfen alle nicht reservierten Plätze der Courts auf First-Come-Basis nutzen.

Ein „Single Session Ticket“ bietet Ihnen dieselben Möglichkeiten wie eine „Grounds Admission“ und erlaubt es Ihnen, einen weiteren Sitz für ein Stadion Ihrer Wahl zu reservieren. Die Käufer können dann einen Tag lang alle Spiele sehen. Wer also neben den kleinen Courts auch die großen Namen wie Nadal, Federer, Djokovic oder Daniil Medvedev spielen sehen möchte, ist beim „Single Session Ticket“ genau richtig. (aa)