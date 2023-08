US Open: Koepfer muss gegen Alcaraz aufgeben

Teilen

Konnte sein Match gegen Carlos Alcaraz nicht zu Ende spielen: Dominik Koepfer. © Jason DeCrow/AP/dpa

Direkt im ersten Spiel gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz knickt Dominik Koepfer um. Nach einer Stunde muss der Außenseiter aufgeben. Auch für einen anderen Deutschen endet der Abend enttäuschend.

New York - Die Hoffnung auf den großen Überraschungscoup bei den US Open hat für Dominik Koepfer nur acht Ballwechsel gehalten. Der 29-Jährige knickte im Erstrundenduell mit dem spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz bereits im ersten Spiel schwer um.

Danach bewegte sich der Weltranglisten-75. nicht mehr rund und war mit verbundenem linken Knöchel chancenlos. Nach einer Stunde gab Koepfer angeschlagen beim Stand von 2:6, 2:3 wegen der Probleme auf.

Wahrscheinlich ein Bänderriss

Er habe sich wahrscheinlich einen Bänderriss zugezogen, berichtete Koepfer von einer ersten Diagnose. Es sei aber nichts gebrochen. „Ich wusste: Das war's“, sagte er über den Moment des Umknickens. „Aber wenn du vor mehr als 20.000 Zuschauer spielst, gegen die Nummer eins der Welt, das erste Mal auf Ashe, gibst du auf keinen Fall sofort auf.“

„Wir müssen ihm Anerkennung zollen, hoffentlich werden wir ihn bald wieder auf dem Platz sehen“, sagte der Weltranglistenerste Alcaraz im Sieger-Interview im Arthur Ashe Stadium. Der 20-Jährige trifft in der zweiten Runde nun auf den Südafrikaner Lloyd Harris.

Niederlage für Hanfmann

Auch für den zweiten deutschen Tennisprofi endete seine Erstrundenpartie unter Flutlicht enttäuschend mit einer klaren Niederlage. Yannick Hanfmann (31) unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Italiener Jannik Sinner deutlich mit 3:6, 1:6, 1:6.

Damit sind noch zwei deutsche Tennisspieler in der Einzelkonkurrenz der Herren beim Grand-Slam-Turnier in New York dabei. Nach ihren Erstrundensiegen treffen Olympiasieger Alexander Zverev und Daniel Altmaier im Duell der Davis-Cup-Teamkollegen am Donnerstag aufeinander. dpa