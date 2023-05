Tennis-Star liegt mit drei Gipsen im Krankenhaus: Drei Operationen in zwei Wochen

Von: Johannes Skiba

Emma Raducanu postet ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem beide Handgelenke sowie ihr rechter Knöchel eingegipst sind.

London – Noch im Jahr 2021 galt die Britin Emma Raducanu als der neue Star am Himmel des Damentennis. Als erste Qualifikantin überhaupt gewann sie die prestigeträchtigen US Open. Da Serena Williams, die zuletzt ihre Schwangerschaft bekannt gab, parallel dazu ihre Karriere beendete, wurde die damals 18-Jährige auserkoren, um das Vakuum der Tennisikone zukünftig auszufüllen. Leider kam alles anders. Der Erfolg in den USA ist bislang der einzige Grand-Slam-Sieg von Raducanu. Die junge Britin ist vom Verletzungspech verfolgt. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte sie nun ein Bild aus dem Krankenhaus, das ihre Leidensgeschichte deutlich illustriert.

Emma Raducanu Geboren: 13. November 2002 in London, Großbritannien Profidebüt: 2018 Höchste Platzierung: 10 Grand-Slam-Erfolge: US Open 2021

Emma Raducanu musste sich in kurzer Zeit drei Operationen unterziehen

Emma Raducanu zeigt sich auf dem Bild fast vollständig eingegipst. Neben ihren beiden Handgelenken ist auch ihr rechter Knöchel von Gips umschlossen. Dazu schreibt die Tennisspielerin über dem Post „3/3“. Denn innerhalb von nur zwei Wochen musste die Britin gleich dreimal operiert werden.

Bereits Anfang Mai musste Raducanu wegen ihres linken Handgelenks unters Messer. Kurz darauf folgte die Operation am rechten Handgelenk. „Die letzten zehn Monate waren nicht leicht für mich. Ich hatte mit wiederkehrenden Problemen in beiden Handgelenken zu tun. Ich habe mein Bestes versucht, mit dem Schmerz klarzukommen und weiterzuspielen. Aber leider reicht das nicht“, schrieb die leidgeprüfte Sportlerin unter einem Foto, das sie mit ihrem einbandagierten Arm zeigt.

Tennis-Star Emma Raducanu musste dreimal in zwei Wochen operiert werden. © Screenshot Twitter/Emma Raducanu

Genaue Ausfallzeit von Emma Raducanu nach Operationen unklar

Trotz der drei Operationen ist auf dem aktuellen Foto ein klares Lächeln im Gesicht von Emma Raducanu zu erkennen. Wie lange die junge Tennisspielerin ausfallen wird, ist aktuell nicht bekannt. Die 20-Jährige schrieb, dass sie „die nächsten paar Monate“ ausfallen werde, allerdings nannte sie keine konkreten Daten.

Somit wird sie die wichtigen Turniere in Wimbledon und die French Open in Paris definitiv verpassen. Zuletzt flog Raducanu, die im Juli 2022 noch auf Platz 10 der Weltrangliste stand, darüber hinaus auch aus den Top 100 der Damen. Bis sie wieder ihr Level aus vergangenen Tagen erreicht, könnte viel Zeit vergehen. (jsk)