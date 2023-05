Von Arnim zu Präsidentschaftswahl in Weltverband zugelassen

Teilen

Dietloff von Arnim ist zur Wahl des Weltverbandspräsidenten zugelassen worden. © Frank Molter/dpa

Dietloff von Arnim ist offiziell zur Wahl des Präsidenten im Tennis-Weltverband ITF zugelassen worden.

Paris - Der Chef des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) sei nach Überprüfung durch die Ethikkommission wie auch Amtsinhaber David Haggerty (USA) im Rennen für die Wahl am 24. September im mexikanischen Cancun, wie die ITF am Dienstag mitteilte. Weitere Bewerber gibt es demnach nicht.

Internationale Unterstützung „ziemlich positiv“

Von Arnim hatte nach eigenen Angaben positive Rückmeldungen für seine Kandidatur erhalten. „Die Unterstützung, die wir von anderen Nationen haben, ist im Moment ziemlich positiv“, sagte der 63-Jährige während der Australian Open am Anfang des Jahres.

Der DTB-Präsident will beim ITF-Kongress den Amerikaner Haggerty ablösen, der seit 2015 den Weltverband führt. Haggerty war zuletzt heftig in die Kritik geraten, nachdem die ITF den Milliarden-Deal mit einer Investoren-Gruppe über die Rechte am Davis Cup vorzeitig auflösen musste. Auch die vorgenommenen Änderungen am traditionellen Modus hatten für hitzige Debatten in der Tenniswelt gesorgt. dpa