Vondrousova nächste Niemeier-Gegnerin beim Turnier in Berlin

Teilen

Marketa Vondrousova setzte sich in Berlin in der ersten Runde durch. © Christophe Ena/AP/dpa

Tennisspielerin Jule Niemeier trifft im Achtelfinale des Rasenturniers in Berlin auf Marketa Vondrousova. Die 23 Jahre alte Tschechin setzte sich in ihrem Erstrundenmatch gegen die Kanadierin Bianca Andreescu mit 7:6 (7:0), 7:5 durch.

Berlin - Niemeier hatte zum Auftakt überraschend Vorjahressiegerin Ons Jabeur aus Tunesien in zwei Sätzen bezwungen und ist die einzig verbliebene deutsche Starterin. Bereits im Viertelfinale steht Caroline Garcia. Die an Nummer drei gesetzte Französin, die in der ersten Runde Lokalmatadorin Sabine Lisicki nach hartem Kampf besiegt hatte, setzte sich im Achtelfinale mit 6:3, 6:2 gegen die angeschlagene Australierin Jaimee Fourlis durch.

Den Schritt ins Achtelfinale schafften die Griechin Maria Sakkari, die Belarussin Aljaksandra Sasnowitsch, die Russin Weronika Kudermetowa und die Argentinierin Nadia Podoroska.

Das mit 850.000 US-Dollar dotierte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß gilt als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon (3. bis 16. Juli). Acht von zehn Top-10-Spielerinnen schlagen in Berlin auf, das Finale findet am kommenden Sonntag in Steffi-Graf-Stadion statt. dpa