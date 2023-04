Wie im Vorjahr: Swiatek und Sabalenka im Stuttgart-Finale

Aryna Sabalenka hat beim Turnier in Stuttgart das Finale erreicht. © Marijan Murat/dpa

Das Traumfinale in Stuttgart ist perfekt. Die Nummer eins trifft auf die Nummer zwei der Welt. Doch der Weg dahin war wenig berauschend.

Stuttgart - Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka stehen beim Tennis-Turnier in Stuttgart wie im Vorjahr im Endspiel.

Die 24 Jahre alte Sabalenka aus Belarus gewann ihr Halbfinale gegen die Russin Anastassija Potapowa klar mit 6:1, 6:2. Swiatek profitierte beim Stand von 3:0 im ersten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Ons Jabeur aus Tunesien. Im vergangenen Jahr gewann Swiatek im Finale gegen Sabalenka klar mit 6:2, 6:2.

Sabalenka benötigte lediglich 58 Minuten für ihren Erfolg. Die Nummer zwei der Welt war in der Porsche Arena von Beginn an die dominierende Spielerin. Potapowa, die auf dem Weg ins Halbfinale überraschend die Französin Caroline Garcia und Coco Gauff aus den USA geschlagen hatte, fand nie zu ihrem Rhythmus und blieb komplett chancenlos. „Es war ein unglaubliches Spiel von mir heute. Ich bin sehr glücklich“, sagte Sabalenka nach der Partie. Für sie ist es die dritte Finalteilnahme in Stuttgart in Serie. Noch wartet sie auf ihren ersten Turniersieg im Schwabenland.

Swiatek stand lediglich 18 Minuten auf dem Platz, dann musste Jabeur dick bandagiert am linken Bein aufgeben. Die Tunesierin wirkte von Beginn an nicht richtig fit, nachdem sie am Freitag noch gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia klar in zwei Sätzen gewonnen hatte.

Die deutschen Spielerinnen waren bei der mit rund 715.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung frühzeitig ausgeschieden. Als letzte hatte Tatjana Maria im Achtelfinale gegen Garcia verloren. dpa