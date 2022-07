Wimbledon-Finale im Live-Ticker: Wahnsinnsspiel! Kyrgios setzt erstes dickes Ausrufezeichen gegen Djokovic

Von: Tom Offinger

Im Finale des Tennis-Klassikers in Wimbledon trifft Überraschungsmann Nick Kyrgios auf Titelverteidiger Novak Djokovic. Wer sichert sich die prestigeträchtige Trophäe? Das Finale im Live-Ticker.

Im Wimbledon-Finale 2022 trifft Nick Kyrgios auf Novak Djokovic .

2022 trifft auf . Djokovic strebt nach 21. Grand-Slam-Titel , Underdog Kyrgios träumt von erstem großen Titel.

strebt nach , träumt von erstem großen Titel. Der Underdog breakt Djokovic und sichert sich den ersten Satz.

Djokovic – Kyrgios, 4:2: Der Australier meldet sich eindrucksvoll zurück und sichert sich erneut mit einem Ass das sechste Spiel im zweiten Satz. Hat sich der 27-Jährige wieder gefangen?

Djokovic – Kyrgios, 4:1: Das Spiel scheint langsam auf die Seite von Novak Djokovic zu kippen. Nick Kyrgios wirkt unkonzentriert und lässt den Serben schnell davon ziehen, erzwingt aber dennoch ein 40:40. Hier beißt sich der Favorit dann doch durch und schnappt sich das nächste Spiel.

Djokovic – Kyrgios, 3:1: Djokovic dreht langsam immer mehr auf und breakt Kyrgios ohne Punktverlust! Der Australier richtet seine Emotionen erstmals in Richtung seiner Box, die Äußerung sind deutlich über die Mikrofone zu hören.

Djokovic – Kyrgios, 2:1: Es bleibt weiter hochklassig. Djokovic versucht Kyrgios in lange Rallies zu verwickeln, doch der Australier spielt munter mit. Noch kann der Favorit seine Spieler durchbringen ...

Djokovic – Kyrgios, 1:1: Beide Spieler schenken sich nichts: Kyrgios leistet sich bislang kaum einen Fehler und hält seinen ersten Aufschlag.

Djokovic – Kyrgios, 1:0: Djokovic kommt gut aus der kurzen Spielunterbrechung und schnappt sich ohne Punktverlust das erste Spiel des zweiten Satzes. Das Niveau bleibt weiter hoch!

Wimbledon 2022: Kyrgios mutig zum 1. Satz - Djokovic unter Druck

Djokovic – Kyrgios, 4:6: Der Underdog landet den ersten Big Point in Wimbledon! Dank einer mutigen Spielweise und eines sensationellen Aufschlags sichert sich der 27-Jährige den ersten Satz. Novak Djokovic kann einige Rallies ausspielen und erzwingt zwischenzeitlich einen Tie Break, doch die Asse bleiben dem Australier treu. Wahnsinnsspiel in Wimbledon!

Djokovic – Kyrgios, 4:5: Djokovic bleibt dran und verkürzt ohne Punktverlust. Allerdings serviert Kyrgios nun für den ersten Satz - kann der Favorit die Entscheidung noch einmal herauszögern?

Djokovic – Kyrgios, 3:5: Davon lässt sich Kyrgios nicht beunruhigen. Schon wieder bringt der Australier seinen Aufschlag ohne Punktverlust durch. Liegt hier etwa eine Sensation in der Luft?

Djokovic – Kyrgios, 3:4: Was du kannst, kann ich schon lange: Novak Djokovic meldet sich mit einem starken Aufschlagspiel zurück. Mit mehreren kurzen Bällen zwingt er Kyrgios ans Netz, beim Australier bleiben einige Bälle hängen. Beide Spieler agieren äußert aggressiv.

Djokovic – Kyrgios, 2:4: Dem Außenseiter gelingt in dieser Phase fast alles. Ohne Punktverlust zieht Kyrgios auf 4:2 im ersten Satz davon. Ein starker Auftakt des 27-Jährigen.

Wimbledon-Finale 2022: Erstes Ausrufezeichen - Kyrgios breakt Djokovic!

Djokovic – Kyrgios, 2:3: Nick Kyrgios setzt das erste Statement des Tages! Der Australier breakt Novak Djokovic durch sein aggressives Spiel, auf das Serbe erstmal keine Antwort findet. Ein Doppelfehler des Favoriten zum Abschluss unterstreicht ein missratenes Aufschlagsspiel.

Djokovic – Kyrgios, 2:2: Wahnsinn, Nick Kyrgios! Der Australier bringt sein Aufschlagsspiel ohne Punktverlust durch. Zwei Asse zum Abschluss unterstreichen einen starken Auftakt.

Djokovic – Kyrgios, 2:1: Djokovic bringt seinen zweiten Service souverän durch. Nach seinem Doppelfehler im ersten Spiel zeigt der Serbe mit zwei starken Assen, was in ihm steckt. Kyrgios kann nur reagieren.

Djokovic – Kyrgios, 1:1: Die ersten „Oh‘s“ und „Ah‘s“ schwappen durch den Center Court. Nick Kyrgios spielt sein Aufschlagspiel sehr stark und zwingt Djokovic einige Male in die Defensive. Der Serbe kämpft sich nach 0:40 auf 30:40 zurück, der letzte Stop des Favoriten landet aber kläglich im Netz.

Djokovic – Kyrgios, 1:0: Der Serbe sichert sich die erste Führung des Wimbledon-Finals. Djokovic startet mit einem Doppelfehler, kann dann aber dank eines Ass und einiger langer Bälle von Kyrgios das 1:0 erzwingen.

Wimbledon-Finale 2022: Spannender Schlagabtausch zwischen Djokovic und Kyrgios

Update vom 10. Juli, 15.10 Uhr: Das Warum-Up ist beendet. Der französische Chair Umpire Renaud Lichtenstein eröffnet das Endspiel in Wimbledon. Der erste Aufschlag gehört Novak Djokovic

Update vom 10. Juli, 15.06 Uhr: Die Gegner treten zum Münzwurf und gemeinsamen Foto an das Netz. Die Laune ist bestens. Vom Himmel lacht die Sonne auf das Grün des Center Courts, der wieder einmal vollbesetzt ist.

Update vom 10. Juli, 15.02 Uhr: Tosender Applaus brandet durch den Center Court in Wimbledon: Nick Kyrgios betritt als erster den Rasen, wenige Sekunden später folgt Titelverteidiger Djokovic.

Update vom 10. Juli, 15.00 Uhr: Es ist so weit! Kyrgios und Djokovic schreiten durch die heiligen Hallen des Center Courts in Richtung Spielfläche. Beide Spieler tragen traditionell weiße Kleidung. In der Trophäenhalle halten die Beiden noch einmal inne.

Update vom 10. Juli, 14.54 Uhr: Was erwartet uns heute? Nick Kyrgios ist für sein emotionales Tennisspiel bekannt, während des bisherigen Turnierverlaufs sorgte der Australier mit seinen Provokationen gegen Schiedsrichter und Gegner für Aufsehen. Traut er sich dies auch heute gegen Novak Djokovic?

Update vom 10. Juli, 14.45 Uhr: Die Spannung steigt - in wenigen Minuten betreten Novak Djokovic und Nick Kyrgios den heiligen Rasen von Wimbledon! Und damit herzlich Willkommen zum Live-Ticker des Wimbledon-Finals 2022.

Wimbledon-Finale 2022: Dominator Djokovic trifft auf Underdog Kyrgios

Erstmeldung vom 10. Juli: Wimbledon - Die wichtigste Entscheidung im Tennis-Kalender steht an! Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon duellieren sich Nick Kyrgios (Australien) und Novak Djokovic (Serbien) um die begehrteste Trophäe der ATP-Tour.

Die Rollen könnten klarer kaum verteilt sein: Djokovic geht als Titelverteidiger und Erster der Setzliste in das Finale im Londoner Vorort, insgesamt greift der 35 Jahre alte Routinier nach seinem 21. Grand-Slam-Titel. Nick Kyrgios erreichte nach der Aufgabe von Superstar Rafael Nadal im Halbfinale hingegen sein erstes Grand-Slam-Finale und darf nun von seinem ersten großen Einzeltitel träumen.

Wimbledon-Finale live: Badboy gegen pure Dominanz

Die Serie seines serbischen Finalgegners spricht allerdings gegen einen Überraschungserfolg des australischen Badboys: Djokovic hat nicht nur die drei vergangenen Wimbledon-Auflagen gewonnen (2020 fiel das Turnier wegen der Corona-Pandemie aus). Auf dem Centre Court ist er sogar seit 2013 ungeschlagen, als er gegen den Briten Andy Murray im Finale verlor. Andererseits konnte der 27-Jährige Nick Kyrgios die beiden direkten Duelle mit dem serbischen Dominator für sich entscheiden und gab dabei keinen Satz ab.