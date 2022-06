Wimbledon: Rittner befürwortet Aussetzung der Weltranglistenpunkte

Die deutsche Damentennis-Bundestrainerin Barbara Rittner © IMAGO/Claudio Gärtner

Die deutsche Damentennis-Bundestrainerin Barbara Rittner begrüßt die Aussetzung der Weltranglistenpunkte beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon durch die Tennisverbände.

Berlin – Die deutsche Damentennis-Bundestrainerin Barbara Rittner findet die Aussetzung der Weltranglistenpunkte beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon durch die Tennisverbände konsequent. «Ich finde, dass die WTA und die ATP für ihre Werte einstehen, in diesem Fall für Fairness», sagte die Turnierdirektorin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch am Rande des Rasen-Turniers in Berlin.

Die Veranstalter des Rasen-Klassikers in London hatten im April entschieden, in diesem Jahr keine Tennisprofis aus Russland und Belarus zuzulassen. Daraufhin hatten die Herren-Profiorganisation ATP sowie die Damen-Organisation WTA beschlossen, in London keine Weltranglistenpunkte zu vergeben.

Zugleich bedauerte die 49-Jährige den Ausschluss der Athleten aus Russland und Belarus. «Dass sie ausgeschlossen werden, finde ich sehr schade. Weil sie nichts dafür können und dafür bestraft werden.» Die frühere Tennisspielerin habe Kontakt zu einzelnen Profis in Russland aufgenommen. Diese würden sich gerne stärker öffentlich positionieren, hätten aber Angst vor Repressionen in der Heimat. (dpa)