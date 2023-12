Zverev bald unter Top-5? Becker: „Sterne stehen extrem gut“

Alexander Zverev (l) will in der Weltrangliste noch weiter nach oben klettern. Boris Becker sieht dafür gute Chancen. © Dan Peled/AAP/dpa

Alexander Zverev will nach seinem Comeback-Jahr nun in der Weltrangliste noch weiter nach oben klettern. Boris Becker sieht dafür alle Chancen gegeben. Doch eine Sache müsste Zverev dafür ändern.

Berlin - Boris Becker sieht bei Olympiasieger Alexander Zverev glänzende Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tennis-Jahr 2024. „Die Sterne stehen extrem gut“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“.

Da Zverev nach dem Comeback Anfang dieses Jahres nach schwerer Fußverletzung nicht sehr erfolgreich gewesen war, bedeute das, „dass er jetzt in den ersten Monaten unglaublich viele Punkte wieder gut machen kann“, erklärte Becker: „Er ist jetzt die Nummer sieben, im Juni sehe ich ihn unter den ersten Fünf.“

Von allein werde der Angriff auf die Top-Plätze in der Weltrangliste aber nicht gelingen. Becker gab der deutschen Nummer eins im Tennissport einen Rat: „Ich kann ihm nur wärmstens empfehlen, mehr Matches schneller zu gewinnen. Dann ist der Rest des Turniers deutlich einfacher.“

Zverev habe „die beste Quote, wenn es darum geht, ein Match im dritten oder fünften Satz für sich zu entscheiden. Das Problem ist nur: Wenn du in zwei gewinnen kannst, warum machst du es dann in drei?“, meinte Becker: „Das bedeutet, dass du am nächsten Tag müde bist und eine oder zwei Stunden länger auf dem Platz gewesen bist wie dein nächster Gegner.“ dpa