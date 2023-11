Zverev bei ATP-Finals in Gruppenphase gegen Alcaraz

Reist als Außenseiter nach Turin: Alexander Zverev. © Michel Euler/AP/dpa

Alexander Zverev reist als Außenseiter nach Turin. Die Vorrundengruppe hat es in sich für den Tennis-Olympiasieger.

Turin - Alexander Zverev bekommt es bei den ATP-Finals in der Gruppenphase unter anderem mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. Das ergab die Auslosung in Turin am Donnerstag.

Weitere Gegner des Tennis-Olympiasiegers sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow. Los geht es für Zverev am Montag (14.30 Uhr/Sky) gegen Wimbledon-Sieger Alcaraz.

In der anderen Vorrunden-Gruppe treffen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner und der von Boris Becker trainierte Holger Rune aufeinander. Topfavorit Djokovic trifft am Sonntag (21.00 Uhr) in seinem ersten Spiel auf Rune. Beide standen sich zuletzt im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris gegenüber. Djokovic setzte sich Anfang des Monats in drei Sätzen durch.

Das Turnier der besten acht Spieler der Saison beginnt am Sonntag. Die beiden Erstplatzierten der zwei Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

„Es bedeutet mir sehr viel“

„Es bedeutet mir sehr viel, wieder bei den ATP-Finals dabei zu sein“, sagte Zverev. Der gebürtige Hamburger hat den Jahresabschluss bereits zweimal in seiner Karriere gewonnen, zuletzt 2021 im Finale gegen Medwedew.

Nach seiner komplizierten Fußverletzung hatte Zverev zu Beginn des Jahres eine Weile gebraucht, um wieder in Form zu kommen. Mit guten Leistungen ab der Jahresmitte schaffte er aber doch noch den Sprung nach Turin. Unter anderem gewann er das ATP-Turnier in seiner Geburtsstadt Hamburg. Zuletzt zeigte Zverev aber wieder schwankende Leistungen, weshalb der 26-Jährige nur als Außenseiter an den Start geht. dpa