Zverev im Tennis-Halbfinale von Genf - Gegner gibt auf

Tennis

Auf dem Weg zu den French Open will Alexander Zverev sich in Genf Selbstvertrauen holen. Beim Halbfinaleinzug wird er dort jedoch nur kurz gefordert.

Genf - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat kurz vor den French Open im Schnelldurchgang das Halbfinale beim ATP-Turnier in Genf erreicht.

Der 26-Jährige profitierte in seinem Viertelfinal-Duell mit Wu Yibing beim Stand von 4:1 im ersten Satz nach 21 Minuten von der Aufgabe seines chinesischen Gegners. Zverev zeigte bis zu diesem Zeitpunkt einen dominanten Auftritt und nahm dem Weltranglisten-59. zweimal dessen Aufschlag ab.

Zverev zeigte Verständnis für die Entscheidung seines Kontrahenten, kurz vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Paris auf Sand am Sonntag, nichts zu riskieren. „Es war die richtige Entscheidung für ihn. Es ist nicht schön, so zu gewinnen, aber ich bin froh, im Halbfinale zu stehen“, sagte der frühere Weltranglistenzweite im Interview auf dem Platz.

Chance auf deutsche Nummer eins

Durch den Sprung unter die besten Vier wird Zverev in der Weltrangliste wieder an Jan-Lennard Struff vorbeiziehen und sich die Position als deutsche Nummer eins zurückholen. Bei den French Open muss der Hamburger allerdings durch den Halbfinaleinzug 2022 viele Punkte verteidigen.

Im Kampf um den ersten Finaleinzug seit seinem Comeback nach einer schweren Knöchelverletzung trifft Zverev in Genf nun auf den Sieger der Partie zwischen dem topgesetzten Casper Ruud aus Norwegen und dem Chilenen Nicolas Jarry. Im Stade Roland Garros bei den French Open, wo Zverev sich im Vorjahr gegen Rafael Nadal verletzt hatte, trifft er in der ersten Runde auf den Südafrikaner Lloyd Harris. dpa