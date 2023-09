Zverev kämpft sich ins Viertelfinale bei US Open

Nach langem Kampf erreichte Alexander Zverev bei den US Open das Viertelfinale. © Adam Hunger/AP/dpa

Bis in die frühen Morgenstunden muss Tennis-Olympiasiger Alexander Zverev in New York kämpfen, um weiterzukommen. Der Viertelfinaleinzug wird von einem Zuschauer gestört.

New York - Alexander Zverev hat in einem Tennis-Krimi zum dritten Mal nacheinander das Viertelfinale bei den US Open erreicht.

Der Olympiasieger setzte sich nach 4:41 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 gegen den leicht favorisierten Italiener Jannik Sinner durch. Zverev trifft nun auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien.

Der 26 Jahre alte Hamburger und sein vier Jahre jüngerer Kontrahent wurden bei zu Beginn 27 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit im Verlauf des packenden Matches von körperlichen Problemen geplagt. Mitte des vierten Satzes berichtete Zverev beim Schiedsrichter, dass ein Zuschauer den „berühmtesten Hitler-Satz“ gesagt habe. Der Mann wurde anschließend von Sicherheitskräften von der Tribüne begleitet.

Für Zverev ist es die zehnte Viertelfinalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier, damit zog er mit Michael Stich gleich. Nur Boris Becker (23) schaffte dies in der Profi-Ära bei den Herren als deutscher Tennisspieler öfter. dpa