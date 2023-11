Zverev traut Kerber erfolgreiches Comeback zu

Teilen

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste gibt in Australien ihr Comeback. © Frank Molter/dpa

Zverev und Kerber spielen zum Auftakt der neuen Saison zusammen in Australien. Der Olympiasieger sieht bei der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin auch nach der Baby-Pause viel Potenzial.

Turin - Alexander Zverev traut Angelique Kerber ein erfolgreiches Comeback zu. „Man muss ja sehen, dass sie nicht verletzt war. Eine Schwangerschaft ist ja was anderes“, sagte der Tennis-Olympiasieger im Interview der „Bild am Sonntag“. „Wenn sie fit ist, ist sie immer noch eine der Besten der Welt.“

Kerber hat im Februar ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Ihr bislang letztes Match auf der WTA-Tour hat die 35-Jährige im Sommer des vergangenen Jahres in Wimbledon bestritten. Nun will sie rund um den Jahreswechsel beim United Cup in Australien an der Seite von Zverev auf die Tennis-Bühne zurückkehren.

Zverev traut ihr nach wie vor eine gute Rolle zu, warnt aber auch vor zu hohen Erwartungen. „Wenn man eineinhalb Jahre raus ist, ist es nicht einfach zurückzukommen. Ich habe mit ihr gesprochen, sie trainiert schon sehr, sehr hart und ist schon voll in der Vorbereitung. Das wird gut!“, sagte Zverev, der derzeit bei den ATP-Finals in Turin dabei ist. Sein erstes Spiel bestreitet Zverev am Montag (14.30 Uhr/Sky) gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien. dpa