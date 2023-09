Zverev im Viertelfinale gegen Alcaraz: Hier sehen Sie die US Open im TV und Live-Stream

Von: Korbinian Kothny

Alexander Zverev trifft im US-Open-Viertelfinale auf Carlos Alcaraz. So können sie die US Open live im TV und Live-Stream verfolgen.

New York – Alexander Zverev rollte mit den Augen und fasste seinen ganzen Optimismus für das Viertelfinal-Match gegen den amtierenden Champion Carlos Alcaraz bei den US Open in drei prägnante Worte zusammen. „Ja, ist es“, gab der Goldmedaillengewinner kurz und bündig auf die Frage zurück, ob nach dem anstrengenden Fünf-Satz-Krimi gegen Jannik Sinner noch etwas zu holen sei.

Die US Open 2023 werden nicht im TV übertragen, weder im Free-TV noch im Bezahlfernsehen.

2023 werden übertragen, weder im Free-TV noch im Bezahlfernsehen. Die Partie zwischen Zverev und Alcaraz wird live im Stream bei sportdeutschland.tv übertragen.

übertragen. Für sportdeutschland.tv ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Zverev strebt am späten Mittwochabend (Ortszeit) seinen dritten aufeinanderfolgenden Halbfinaleinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York an. Doch die Herausforderung könnte kaum größer sein: Der 20-jährige Spanier tritt als letztjähriger Sieger und Nummer eins der Tennis-Weltrangliste an und hatte bislang deutlich weniger zu kämpfen als Zverev. Hier sind die wichtigsten Punkte zum Viertelfinal-Match der Top Acht:

Zverev und Alcaraz erwarten sehr hohe Luftfeuchtigeit

Im Achtelfinale bestritt Zverev das bisher längste Spiel des gesamten Turniers. In den bisherigen vier Matches verbrachte der Hamburger insgesamt 14 Stunden und 15 Minuten auf dem Court – fast sechs Stunden länger als Alcaraz (8 Stunden und 36 Minuten). Der Spanier verlor bisher nur in der dritten Runde gegen den Briten Daniel Evans einen Satz und konnte durch die frühzeitige Aufgabe von Dominik Koepfer in der ersten Runde Energie sparen.

„Ich werde mein Bestes geben und bis zum letzten Moment kämpfen“, versicherte Zverev. „Ich werde bereit sein.“ Alcaraz trug bei seinem Achtelfinal-Sieg gegen den Italiener Matteo Arnaldi einen Tape-Verband um den linken Oberschenkel und berichtete von leichten Schmerzen sowie einer Vorsichtsmaßnahme. Auch für den späten Mittwochabend sind Temperaturen von etwa 28 Grad und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorhergesagt.

Zverev mit positiver Bilanz gegen Alcaraz

Zverev und Alcaraz standen sich bisher fünfmal in ihrer Karriere gegenüber, wobei der Deutsche dreimal siegreich war. Das einzige vorherige Aufeinandertreffen bei einem Grand-Slam-Turnier entschied Zverev 2022 in Paris für sich. Im Mai letzten Jahres besiegte Alcaraz den Goldmedaillengewinner auf Sand beim Masters in Madrid mit 6:1, 6:2.

Zverev hat noch nie gegen Top-Fünf-Spieler bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen

Mit dem Sieg über Sinner verbesserte Zverev seine Bilanz gegen Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste bei Grand Slams auf 2:13. Doch gegen die absoluten Top-Spieler wartet er noch auf einen Sieg: In neun Matches gegen Gegner aus den Top Fünf des Rankings hat Zverev bei Majors noch nie gewonnen. Zuletzt gab es bei den French Open dieser Saison eine klare Drei-Satz-Niederlage gegen den an Nummer vier gesetzten Casper Ruud aus Norwegen.

Zverev zieht mit Stich bei Viertelfinal-Teilnahmen bei Grand-Slam-Turnieren gleich

Für Zverev ist es die zehnte Teilnahme an einem Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, womit er mit Michael Stich gleichzieht. Nur Boris Becker (23) erreichte dies in der Profi-Ära bei den Herren als deutscher Tennisspieler häufiger. In den bisherigen neun Viertelfinals konnte Zverev fünf Siege feiern. (dpa/kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.