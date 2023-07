Zwei Siege: Siegemund beim Turnier in Warschau im Finale

Teilen

Laura Siegemund gewann im Halbfinale von Warschau gegen Tatjana Maria. © Piotr Nowak/PAP/dpa

Laura Siegemund hat beim Frauentennis-Turnier in Warschau an einem Marathon-Tag mit zwei Siegen den Einzug in ihr viertes Einzel-Finale auf der WTA-Tour geschafft. Die Schwäbin gewann in einem deutschen Halbfinal-Vergleich nach knapp drei Stunden 5:7, 6:3, 6:4 gegen Tatjana Maria.

Warschau - Zuvor hatte sich die 35-Jährige in einem fast dreieinhalbstündigen Viertelfinale mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 gegen Lucrezia Stefanini aus Italien durchgesetzt. Die Partie konnte wegen Regens nicht wie geplant am Freitag stattfinden und musste daher auf den Samstag verlegt werden.

Im Endspiel an diesem Sonntag trifft Siegemund entweder auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen oder die Belgierin Yanina Wickmayer.

Auf der WTA-Tour hat die im Doppel sehr erfolgreiche Siegemund bislang zwei Turniersiege im Einzel gefeiert. Ihr größter Triumph war 2017 der Titelgewinn in Stuttgart. Die einstige Nummer 27 wird in der Weltrangliste derzeit auf Rang 153 geführt. dpa