Trotz Sieg: Aus beim NBA-Turnier für Weltmeister Schröder

Dennis Schröder (r) erzielte gegen die Bulls zwar 17 Punkte und gab fünf Assists, aber schied mit den Toronto Raptors aus. © Frank Gunn/The Canadian Press via AP/dpa

Beim sogenannten In-Season-Tournament sind die Toronto Raptors ausgeschieden. Ein überzeugendes Bruder-Duo aus Orlando ist dagegen auf Viertelfinal-Kurs.

Toronto - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat trotz eines Erfolgs mit den Toronto Raptors die nächste Runde im sogenannten In-Season-Tournament verpasst.

Die Kanadier gewannen in der nordamerikanischen Profiliga NBA zwar gegen die Chicago Bulls mit 121:108, haben aber mit einem Erfolg und zwei Niederlagen keine Chance mehr auf das Weiterkommen in dem neu geschaffenen Turnier-Modus. Ein gut aufgelegter Schröder kam auf 17 Punkte und fünf Assists.

In der Toronto-Gruppe führen die Orlando Magic die Tabelle an. Mit einem überragenden Moritz Wagner siegte das Team aus Florida gegen die Boston Celtics mit 113:96. Wagner kam auf 27 Punkte, Bruder Franz erzielte 17 Zähler. Damit sind die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde in Las Vegas weiter intakt.

Die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein haben nach dem 100:98 gegen die Miami Heat ebenfalls noch Chancen auf die nächste Runde. Hartenstein kam für das Team vom Big Apple auf zwei Punkte und fünf Rebounds. Daniel Theis und die Los Angeles Clippers verloren mit 106:116 gegen die New Orleans Pelicans und haben keine Chance mehr auf die nächste Turnier-Runde. Der frühere Bamberger kam auf drei Punkte. dpa