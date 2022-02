Hammer-Urteil! DFB zieht Türkgücü München elf Punkte ab

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Hat derzeit nichts zu lachen: Max Kothny. © Markus Fischer / Imago images

Türkgücü Mücnhen werden wegen der beantragten Insolvenz und einem Auflagenverstoß elf Punkte abgezogen. Der Abstieg ist damit wohl nicht mehr abzuwenden.

München - Herber Rückschlag für Türkgücü München im Abstiegskampf. Aufgrund der am 31. Januar beantragten Insolvenz und einem Verstoß gegen eine Auflage werden der Mannschaft von Andreas Heraf vom DFB insgesamt elf Punkte abgezogen – das gab der Verband am Freitagabend bekannt.

Die Münchner haben nach dem Punktabzug kaum noch realistische Chancen auf den Nichtabstieg. Türkgücü fällt auf den letzten Tabellenplatz zurück und hat elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Entscheidungen gegen den Ex-Klub von Hasan Kivran sind noch nicht rechtskräftig. Der Klub kann innerhalb der Frist von einer Woche Widerspruch einlegen

Türkgücü München überrascht von der Entscheidung

Der Punktabzug bezieht sich dabei auf zwei Vergehen von Türkgücü. Neun Punkte werden den Münchnern aufgrund des Insolvenzantrags aberkannt, den der Klub Ende Januar gestellt hatte. Für den Punktabzug ist allein schon der Insolvenzantrag und nicht die Eröffnung des Verfahrens entscheidend. In der Vergangenheit wurden in einem ähnlichen Fall dem KFC Uerdingen nur drei Punkte und dem 1. FC Kaiserslautern gar keine Punkte abgezogen. Grund dafür war, dass der DFB die Regel aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt hatte. Türkgücü hatte auf ein ähnliches Vorgehen gehofft. Seit Beginn dieser Spielzeit ist allerdings wieder die ursprüngliche Regelung in Kraft.

Zwei weitere Punkte werden Türkgücü aufgrund eines Auflagenverstoßes abgezogen. Im Rahmen der Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der Saison hatte der Drittligist die Auflage vom DFB erhalten, bis zum 20. Januar 2022 eine bis Saisonende festgestellte Liquiditätslücke zu schließen. Diese Vorgabe erfüllte der Klub nicht. Die Lücke wurde zu weniger als 50 Prozent geschlossen, so dass gemäß den Richtlinien im DFB-Statut 3. Liga zwei Punkte abgezogen werden.

Türkgücü München zeigte sich von der Urteilsverkündung überrascht. „Die Vereine der 3. Liga haben durch eine Vielzahl an Einschränkungen nach wie vor mit den Auswirkungen der gegenwärtigen Pandemie zu kämpfen. Die Erwägung einer Strafmilderung wäre daher durchaus nachvollziehbar gewesen“, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung. Ob Türkgücü gegen das Urteil Einspruch einlegen wird steht noch nicht fest. (kk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Anmerkung der Redaktion: Trotz des gleichen Nachnamens sind der Autor des Textes und Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny weder verwandt, noch verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion tz/Münchner Merkur/Fussball Vorort.