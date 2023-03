Drei Brüche! Saison für Albano Gashi beendet – Mitspieler helfen beim Essen

Von: Moritz Bletzinger

Albano Gashi wird operiert: Der Türkgücü-Spieler zog sich gegen die Club-Reserve einen dreifachen Bruch im Oberarm zu. © Imago/kolbert-press/Ulrich Gamel

Riesen-Unglück für Albano Gashi. Der Türkgücü-Akteur brach sich in Nürnberg den Oberarm. Dreifach. In der ersten Spielminute. Am Montag wird er operiert.

München – Am Montag liegt Albano Gashi bereits in Bogenhausen im Krankenhaus und wartet auf seine Operation. Am Tag zuvor war er für Türkgücü München gegen den 1. FC Nürnberg II im Einsatz. Aber nur eine Minute lang.

Dreifach-Bruch! Albano Gashi muss in Nürnberg ins Krankenhaus – Türkgücü-Team wartet mit dem Bus auf ihn

Bei seiner ersten Ballaktion brach sich der Offensivspieler den Oberarm. Ein hoher Ball kam in seine Richtung, Gashi sprang, bekam in der Luft einen Stoß und landete maximal unglücklich. Der Arm brach an drei Stellen. Ein Nachmittag zum Vergessen für Tükgücü.

„Das war eine unglückliche Aktion, sicher nicht bewusst vom Gegenspieler“, sagt Trainer Alper Kayabunar zu Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. „Albano hatte den Arm hinter dem Rücken und ist dann mit seinem ganzen Gewicht darauf gelandet.“

Heimreise im Gips: Gashi fährt mit gebrochenem Arm zurück nach München – Teamkollegen helfen beim Essen

Der Rettungsdienst brachte Gashi direkt ins Krankenhaus in Nürnberg. Ohne ihn wollte die Türkgücü-Elf aber nicht heimfahren. „Wir haben mit dem Bus auf ihn gewartet und ihn mit nach München genommen. Dort hat ihn ein Vereinsmitglied direkt weiter in die Klink nach Bogenhausen gefahren“, berichtet Kayabunar.

Im Nürnberger Krankenhaus hatte Gashi einen Gips bekommen, so war die Reise sicher. Aber trotzdem schmerzhaft. „Wir haben ihn als Team gut unterstützt, die Jungs haben ihm sogar beim Essen geholfen“, erzählt der Trainer.

„Saison ist für ihn beendet“: Türkgücü München muss auf Albano Gashi verzichten

In der Rückrunde muss Kayabunar ab jetzt auf Gashi verzichten. „Die Saison ist für ihn beendet“, sagt er. Die Saison ist in knapp zweieinhalb Monaten schon wieder vorbei, bis dahin wird sich der 28-Jährige kaum von den Brüchen erholt haben.

Für Türkgücü München geht die Saison aber natürlich weiter. Nächster Halt: Nachholspiel gegen den FC Bayern München II. Das vierte Spiel in elf Tagen für den Absteiger. „Aktuell ist die Belastung hoch und die Regeneration bei uns anders, als bei Profiklubs“, klagt Kayabunar. Seine Mannschaft trainiert derzeit fast ausschließlich auf Kunstrasen, in der Heinrich-Wieland-Straße gibt es kein Flutlicht am Hauptplatz.

Kayabunar weist auf einen weiteren Wettbewerbsnachteil für Türkgücü hin: Sein Team spielte am Sonntag in Nürnberg, der FC Bayern II am Freitag zu Hause. Deutlich weniger Zeit zum Durchschnaufen für die Kayabunar-Elf: „Die Trainingssteuerung ist so eine Katastrophe, wir hatten nur Zeit für einen Trainingstag.“ Trotzdem will er gegen die Rekordmeister-Reserve natürlich das Maximum herausholen. (moe)